《論語》多2篇！失傳1800年《齊論》將釋讀

中國江西南昌的西漢海昏侯墓，在1月時找到疑似為《齊論語》竹簡，經過研究後發現，確定為失傳1800多年的《齊論語》。（圖擷取自人民網）

2017-05-28 13:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國江西南昌的西漢海昏侯墓，在1月時找到疑似為《齊論語》竹簡，經過研究後發現，確定為失傳1800多年的《齊論語》。研究人員將進行解讀和修復的相關工作。

綜合媒體報導，南昌西漢海昏侯墓出土的大量文物中，有5200多枚竹簡，這些竹簡被專家學者認為是整座海昏侯墓出土的最重要文物之一。其中失傳1800年的《齊論語》竹簡，已經完成掃描工作，未來將會做文字釋讀。

通過掃描顯示，這些竹簡內容大約分為《論語》、《易經》、《禮記》、《醫書》、《五色食勝》、《悼亡賦》和《簽牌》、《奏牘》等8個部分，其中最受關注的則是《論語》。

報導提到，《論語》在古代有3個版本，分別是《古論》《魯論》和《齊論》，其中《齊論》在漢魏的時候就已失傳。《齊論》和《魯論》、《古論》的最大差別就是多了《知道篇》、《問王篇》2篇。

《央視新聞》今年1月12日時公布2張竹簡圖片，是同一支簡的正反面。竹簡反面寫有「智道」，正面寫有：「孔子智道之昜也，昜昜雲者，三日。子曰：此道之美也，莫之禦也。」

報導提到，「智道」即為「知道」，當為此卷竹書的篇題。漢代「知」、「智」互通，此前公布的海昏侯墓出土的竹簡上就將《論語》中「知者樂水」一句寫為「智者樂水」。專家表示，這枚竹簡上所書寫的「智道」，就是《漢書·藝文志》所載《齊論語》第22篇的篇題「知道」，基本可以確信，海昏侯墓出土竹簡《論語》確實是失傳1800年的《齊論語》。

失傳1800多年的《齊論語》。（圖擷取自人民網）