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北韓試射防空導彈 金正恩滿意下令投產

北韓最高領導人金正恩出席了朝鮮國防科學院新研製的防空導彈系統的試射活動。（圖擷自《勞動新聞》）

2017-05-28  11:55

〔即時新聞／綜合報導〕北韓最高領導人金正恩出席北韓軍方一場防空導彈系統的試射活動，他十分滿意這次的試射成果，並下令全力生產該防空導彈，並在北韓全境部署。

根據《朝中社》今日（28日）報導，金正恩出席了朝鮮國防科學院新研製的防空導彈系統的試射活動，金正恩對隨行將領表示，防空導彈的探測能力大大提升，命中率也提高，完全改善了去年試射時所出現的一系列缺陷，表現合格；去年4月這種新型防空導彈的首次試射，金正恩也親自到場視察。

《路透》報導稱，金正恩十分滿意這次的成果，在試射結束後下令，大規模生產該型武器並且在全國境內部署。

雖然北韓官媒並沒有對武器的確切性能以及試驗時間進行說明，《韓聯社》分析認為，金正恩公開活動的消息一般次日見北韓媒體，推測試射時間應該是昨日（27日）。

金正恩對隨行將領表示，防空導彈系統的能力大大提升，命中率也提高，改善去年試射時出現的一系列缺陷，表現合格。（圖擷自《勞動新聞》）

金正恩十分滿意這次的成果，在試射結束後下令，大規模生產該型武器並且在全國范圍內部署。（圖擷自《勞動新聞》）

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