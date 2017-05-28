台灣魔術師驚艷美達人秀 他家曾一度破產...

台灣魔術師蔡威澤（Will Tsai）。（圖擷取自臉書）

2017-05-28 09:35

〔即時新聞／綜合報導〕台灣魔術師蔡威澤（Will Tsai）日前參加「美國達人秀」（America's Got Talent）表演驚艷，受到全場起立鼓掌。媒體報導，他曾經家中破產，15歲時就要打3份工，一肩扛起家中經濟。

26日「美國達人秀」在臉書放出蔡威澤表演的影片，目前已有超過1400萬人次觀看。蔡威澤以4枚台灣10元硬幣作為表演的道具，不斷讓硬幣消失、移位，最後將硬幣化作花瓣，讓包括4名評審的全場觀眾起身鼓掌。評審賽門克威爾（Simon Cowell）表示，這是節目上有史以來表演過最棒的魔術。

據《ETNEWS》報導，現年33歲的蔡威澤出生於台灣，15歲隨家人移居加拿大，同年家中破產，作為長子必須擔起家中經濟，15歲就必須打3份工應付家庭開銷，19歲時在街頭偶然看見魔術表演，才開啟他的魔術表演生涯。蔡威澤說，希望藉由上節目能成為他人生的轉捩點。

許多網友表示，他的表演神乎其技，「在麻瓜世界使用魔法，是要被魔法部抓的」、「這不是魔術，這是魔法」、「明明就是超能力」、「這是什麼妖術」。

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