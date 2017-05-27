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打港獨！ 張德江要港府立法 落實北京控制權

全國人大委員長張德江出席「香港特區基本法實施20周年座談會」。（圖擷自推特）

2017-05-27  20:24

〔編譯周柏憲／綜合報導〕近來香港「本土自決」、「港獨」等意識抬頭，全國人大委員長張德江在北京出席「香港特區基本法實施20周年座談會」時表示，在任何情況下不允許以高度自治為名對抗中央的權力。

港媒報導，張德江說，香港有人鼓吹自主權力、本土自決、香港獨立，在在否認北京對港的管控權，北京無法視若無睹。因此，香港應當「切實履行《基本法》關於立法維護國家安全的憲制性責任。」

張德江進一步指出，對於屬於北京政府掌控香港的權力，要制定和細化相關規定，像是行政長官和主要官員任命權、基本法解釋權和修改權、特別行政區政制發展問題決定權、中央政府向行政長官發出指令權、以及聽取行政長官述職和報告權等等。

張德江特別提到，香港的政府團隊必須由「尊重中華民族、誠心誠意擁護祖國對香港恢復行使主權、不損害香港繁榮穩定的愛國者」組成，而且香港政治體制並非三權分立，也不是立法或司法主導，而是以行政長官為核心的行政主導。

香港民主黨主席胡志偉痛批，香港一直奉行三權分立，讓行政機關及官員不能濫權，是香港成功及穩定的基石，「三權分立不可能由中央官員重新演繹，變成『一權獨大』，民主黨堅決反對」。

胡志偉也批評，北京已透過釋法及人大決定拖延香港普選進程，不停干預香港的自治事務，不停限縮香港的自治空間。

此外，張德江也認為，港府要加強對青少年的國情教育和法治教育，從小培養正確的「國家」觀念。

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  • 香港民主黨主席胡志偉表示，香港一直奉行三權分立，痛批北京不停干預香港的自治事務。（圖擷自推特）

    香港民主黨主席胡志偉表示，香港一直奉行三權分立，痛批北京不停干預香港的自治事務。（圖擷自推特）

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