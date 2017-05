英國航空電腦系統出包 全球航班大延誤

2017-05-27 18:37

〔即時新聞/綜合報導〕英國航空公司今突傳電腦系統中斷,導致大規模航班延誤,英航為此發表聲明致歉,並指將盡快完成修復。

外媒報導指出,英國航空公司週六傳出電腦系統出問題,英航為此發表致歉聲明,指目前IT系統中斷,將盡快進行修復。

部分外媒報導指出,英航的電腦系統出包,影響範圍是全球性的,在網路上可看到許多原定要搭乘英航的乘客發文抱怨,並指現場大批旅客大排長龍,卻遲遲沒有得到解釋;也有人嘗試打給客服,但得到的回應也是目前系統中斷,無法提供進一步的協助。

We apologise for the current IT systems outage. We are working to resolve the problem as quickly as possible.