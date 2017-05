2017-05-27 17:02

〔即時新聞/綜合報導〕通常頒獎是種讚揚人的方式,不過美國一位老師最近卻因頒獎遭到批評,因為她將「最可能變成恐怖份子獎」、「最可能變成瓜地馬拉遊民獎」等獎狀頒給中學生。

綜合報導指出,美國休士頓安東尼阿基瑞中學(Lance Cpl. Anthony AguirreJunior High School)的一位老師之前頒發了許多具有嘲弄性的獎項給進階學習課程班上的學生。有人收到「最可能融入白人獎(most likley to blend in with white people)」、「最可能變成瓜地馬拉遊民獎(most likely to be homeless in Guatemala)」,更有人拿到「最可能變成恐怖份子獎(most likely to become a terrorist)」。

許多網友看到這樣的獎狀都議論紛紛,有人直言這根本是霸凌,但也有人認為這只是開玩笑而已。事後學校的行政單位也發表一份道歉聲明,並承諾會展開調查。