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馬克宏和杜魯道雙帥會面 網友心花怒放狂腦補

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau，右）和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron，左），國際政壇雙帥在義大利西西里島G7峰會見面，網友看了紛紛騷動。（法新社）

2017-05-27  16:05

〔即時新聞／綜合報導〕七大工業國組織（G7）於義大利西西里島召開領袖峰會，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）兩人見面時，讓外國網友開始騷動，因為國際政壇雙帥互動的場景有點帥，許多人都在推特上幻想兩人是「可愛的一對」。

據《時代雜誌》報導，杜魯道與馬克宏在風景如畫的西西里島花園散步，優美的風景襯托出兩人的魅力。但是他們可不是在閒話家常，杜魯道和馬克宏討論了恐怖主義、敘利亞、北韓等嚴肅問題，不過網友們根本不管這些，直接在推特上幻想羅曼史。

有網友就在推特表示，「我的天呀！我想馬克宏在結束時，會在牆上摘下一朵花，然後獻給杜魯道。」還有人看到一張兩人對視的照片時，直呼「沒想到杜魯道在求婚了！」一名網友更感動地說，馬克宏與杜魯道的互動根本就是超級浪漫。

然而，馬克宏在與杜魯道會面後，發布一段超認真的影片擊碎了網友的幻想。馬克宏表示，「我們必須迎接我們這一代的挑戰」，各國領袖必須致力於處理恐怖主義、氣候變遷、經濟合作等問題。

杜魯道（左）和馬克宏（右）漫步在花園，優美的風景襯托出兩人的魅力。（法新社）

兩人其實在討論恐怖主義、敘利亞、北韓等嚴肅問題。（法新社）

有網友幻想這張照片是杜魯道（右）在和馬克宏（左）求婚。（路透）

杜魯道（左）對馬克宏（右）的凝視。（法新社）

接下來換馬克宏（右）凝視杜魯道（左）。（法新社）

一名網友感動地說，馬克宏與杜魯道的互動根本就是超級浪漫。（法新社）

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