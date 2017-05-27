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壓倒性的實力！AlphaGo三戰全勝橫掃柯潔

世界排名第一的中國圍棋高手柯潔不敵人工智慧AlphaGo，人類三戰皆墨，慘遭橫掃。（美聯社）

2017-05-27  14:16

〔即時新聞／綜合報導〕人類與AI圍棋最終決戰，人機激戰逾3小時半，世界排名第一的中國圍棋高手柯潔，不敵Google的人工智慧AlphaGo，再度棄子投降，人工智慧3戰全勝，橫掃人類。

在柯潔的要求下，第三戰再度執白子面對AlphaGo，雙方今早10點30分進行最終戰，同樣有3小時思考時間，對於AlphaGo壓倒性的實力，柯潔早早陷入劣勢，對弈開始僅1小時，擔任解說的中國棋聖聶衛平就表示：「黑棋快贏了，白棋可以收子了。」後台眾多職業棋手一片悲觀，認為形勢已非，盼柯潔能堅持到午餐時間。

不過柯潔仍頑強抵抗，頻頻托腮長考，並多次離席，在下午2點09分，柯潔在僅剩32分鐘的思考時間下棄子投降，此時AlphaGo尚餘近1小時52分的時間。

AlphaGo在2015年10月首次擊敗了職業選手，歐洲圍棋冠軍樊麾遭AlphaGo5:0橫掃，接著在2016年3月，以4:1擊敗了南韓職業九段棋士李世乭，震驚全球。

去年底至今年初，AlphaGo化名為「Master」在網路上下棋，擊敗了中日台韓各大棋手，取得60戰全勝的恐怖戰績（僅1場斷線和），加上這次3:0橫掃柯潔，AlphaGo對戰職業棋士豪取72勝，僅1敗的成績。

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