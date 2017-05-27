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提升台自衛能力 美眾院提案擴大台美軍事交流

托恩柏利提出的法案強調，美方應支持台灣提升自衛能力。（圖翻攝自Mac Thornberry臉書）

2017-05-27  13:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦眾議院軍事委員會主席托恩柏利（Mac Thornberry），今天提案「強化亞太區域安全法案」，內容提到依「台灣關係法」、「六項保證」，應持續協助台灣增強自衛能力。

《The Hill》報導，托恩柏利表示，由於亞太地區局勢緊張，美國須向盟友保證，會致力於穩定該區安全，最好方法就是在亞太地區持續投入軍事資源。托恩柏利指出，首先就北韓爭端而言，美國應協助韓國、日本繼續增強防禦設備，並進行聯合演習。該法案也涉及南海區域，認為美國應持續協助澳、韓、日、東南亞國家以及台灣提升自我防衛能力。

《中央社》報導，托恩柏利表示，依據「台灣關係法」、「六項保證」，美國應對台提供防禦性裝備與相關服務，在數量上需要維持台灣的自我防衛能力。托恩柏利提出的法案強調，美方應支持台灣提升自衛能力，尋求擴大與台灣部隊的演訓機會，鼓勵台灣充分運用地理條件上的先天優勢，且台灣應顯著提高國防預算。

報導指出，除了國防軍事，托恩柏利認為美國應繼續支持台灣在人道救援上的戰力，強化處理天然災害的復原力。

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