中資入侵斯里蘭卡 當地人：不願出賣土地給中國

斯里蘭卡民眾在今年1月發起大規模抗議，反對中資入侵。（法新社）

2017-05-27 12:40

〔即時新聞／綜合報導〕印度洋島國斯里蘭卡，是中東油船航往中國的重要海路樞紐，因此中國頻繁投資建設當地，目前正投入數十億美金。但當地對於中資入侵的現象頻頻抗議，有民眾表示，「我們不願意將我們的土地給中國。」

據《BBC中文網》報導，斯里蘭卡前總統拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）於任期間，規劃多項中資建設，新政府於2015年上任後，曾允諾會降低斯里蘭卡對中國的依賴，但財政的困難讓他們不得不對中國低頭。

斯里蘭卡漢班托塔港將被中資接管，當地居民在今年1月展開大規模抗議行動，表達出他們對於中資入侵的憤怒。在抗爭中受傷的印德蘭尼（KP Indrani）指出，他們並不是反對發展，「但是他們現在所做的，並不會對我們有好處。」

另一科倫坡港的建設計畫也被當地漁民抵制，漁民羅山塔（Aruna Roshantha）強調，斯里蘭卡人不想看到自己的土地被奪走，他指出，政府應該保護民眾的土地，而不是出賣土地。但斯里蘭卡外交部長卡魯納納亞克（Ravi Karunanayake）表示，該國歡迎每一個人進來，無論是印度人、中國人、日本人、韓國人、歐洲人都沒問題。