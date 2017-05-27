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第一夫人合照首見男性 盧森堡「第一先生」入列

2017-05-27  11:37

〔即時新聞／綜合報導〕歷史性畫面！北大西洋公約組織（NATO）峰會，當地時間25日於比利時首都布魯塞爾舉行。當各國元首開會時，依照慣例，第一夫人們會在場外寒暄合影；然而，今年這張10人大合照有個亮點，正是盧森堡總理貝特（Xavier Bettel）的同志伴侶戴斯特內（Gauthier Destenay）！

綜合媒體報導，貝特2013年勝選為盧森堡總理前，早已與戴斯特內登記為伴侶關係，直至2015年，盧森堡通過同志婚姻合法化後，貝特再與戴斯特內結婚，兩人的戀情，在國內根本不是秘密。

戴斯特內本身是名建築師，兩人結婚後，不僅貝特成為歐盟成員國中，首位於在任期間進行同婚的國家元首，戴斯特內也成了國際性峰會上，首位與第一夫人們「同框」的「第一先生」（the First Gentleman）。

照片中可見，前排由左至右，依序為法國第一夫人布莉姬（Brigitte Macron）、土耳其第一夫人艾米妮（Emine Erdogan）、美國總統川普（Donald Trump）的嫩妻梅蘭妮亞（Melania Trump）、比利時王后瑪蒂爾德（Queen Mathilde）、北約秘書長太太英格莉（Ingrid Schulerud）、保加利亞第一夫人迪夕絲拉娃（Desislava Radeva），以及比利時總理夫人艾蜜莉（Amélie Derbaudrenghien）。

後排由左至右，則是貝特的愛侶戴斯特內、斯洛維尼亞總理夫人摩卡（Mojca Stropnik），與冰島總理夫人瑪格芮特（Margret Baldvinsdottir）。

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  • 盧森堡總理的愛侶、「第一先生」戴斯特內（後排左1），成為這張大合照的亮點。（路透）

    盧森堡總理的愛侶、「第一先生」戴斯特內（後排左1），成為這張大合照的亮點。（路透）

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相關關鍵字： 元首峰會 北大西洋公約組織 同志婚姻 盧森堡
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