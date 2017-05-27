南海海空都不平靜！ 美機在香港外海遭殲10攔截

一架「P-3獵戶座」海上巡邏機24日在香港東南方240公里的空域飛行時，遭到兩架中國戰機攔截。（路透）

2017-05-27 10:12

〔即時新聞／綜合報導〕24日，美國軍艦駛近中國在南沙群島建造的人工島「美濟礁」（Mischief Reef），中國海軍警告驅離，南海局勢緊張，同一天空域也不平靜，美國官員稱，一架美國偵察機在香港東南方240公里的空域飛行時，遭到兩架中國戰機「危險攔截」。

綜合外媒報導，一位美國匿名官員表示，24日（中國軍方稱25日）一架「P-3獵戶座」海上巡邏機（P-3 Orion）在香港東南方240公里的空域飛行時，遭到兩架中國「殲-10」戰機攔截，其中一架「殲-10」甚至飛到美機前方不到200碼（約182公尺），進行了一系列低速轉彎機動，來限制「P-3獵戶座」的機動飛行能力。

五角大廈證實美偵察機遭到攔截，痛批中國軍機行為「危險且不專業」（unsafe and unprofessional），發言人海軍指揮官羅斯（Gary Ross）一份聲明中指出：「我們會繼續調查該攔截事件，將透過適當的管道向中國表達我們的關切之意。」

近來美機在東亞空域頻遭共機攔截，本月17日，兩架中國蘇-30（Su-30）戰機起飛至東海攔截美軍的「WC-135」核偵察機，彼此距離最接近時僅僅46公尺，還在偵查機上作出翻滾動作，讓偵察機上的美機成員不滿中國軍機的不專業行為。