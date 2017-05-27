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家祭無忘告乃翁？《獵人》傳再開 鄉民淚了

日本知名漫畫《獵人》（HUNTER×HUNTER），傳出有可能在6月26日連載再開。（圖擷自推特）

2017-05-27  09:38

〔即時新聞／綜合報導〕日本知名漫畫《獵人》（HUNTER×HUNTER），由於漫畫家冨樫義博屢次以各種理由休刊，使得粉絲們感嘆如果《獵人》真的有畫完的那一天，可能要請後代子孫「家祭無忘告乃翁」。不過現在傳出《獵人》有可能在6月26日連載再開，PTT鄉民們看到後紛紛淚流滿面了。

《獵人》最近一次連載是在2016年7月4日，此後又進入漫長的停刊期。一名動漫界情報師昨日在推特上PO消息指出，《獵人》將於今年6月26日於《週刊少年Jump》繼續連載，引來許多日本網友熱烈留言，有人感動地說，「終於能看到黑暗大陸篇了」，也有人不期不待，坦言搞不好畫沒多久又停刊了。

這項消息傳到PTT後，廣大鄉民陷入暴動，有人感動直呼「快哭了」、「這輩子能看到完結篇嗎？」不過鄉民認為，要等到真的開始連載才算數，別再被冨樫義博騙了。

目前日本媒體對此消息尚無報導，可以確定的是，本月初已宣布6月26日將發行《獵人》單行本第34集，當時的確掀起一番猜測，認為有可能會趁單行本發售時重開連載。

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相關關鍵字： 冨樫義博 動漫 日本 漫畫 獵人
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