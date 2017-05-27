比利時標準報登投書 台灣不該被冷處理

2017-05-27 03:00

〔中央社〕比利時第一荷語大報「標準報」今天刊登友台人士伍斯泰克投書，強調在參與世界衛生大會（WHA）議題上，2300萬的台灣人民不該被冷處理。

標準報（De Standaard）今天刊登友台的自由撰稿人伍斯泰克投書（Catherine Vuylsteke），這篇投書標題為「對WHO（世界衛生組織）而言，台灣並不存在」。

伍斯泰克在投書中表示，近日世界各國都受到邀請齊聚日內瓦參加世界衛生組織年度大會，為何2300萬的台灣人民竟然被冷處理？

內文指出，WHA旨在促進傳染病、新科技及創新藥物國際交流，所建立的網絡使得茲卡、嚴重急性呼吸道症候群（SARS）、伊波拉及禽流感等疾病得以更快速有效地被因應。為何以唯一的華人民主國家--台灣，竟不被歡迎？難道台灣人民不應有取得國際援助權利嗎？

投書說明，台灣自1970年代初期失去聯合國席位，迄今為求國際生存而奮力不懈。過去8年台灣在WHA享有觀察員地位，這是多年外交遊說成果。但自2016年1月總統蔡英文勝選，北京竭力使台灣再次消失於國際社會，這對一個擁有聯合國安理會常任理事國席位的國家而言，顯然不太困難。同年9月，台灣因此未再受邀參加國際民航組織，2個月後，同樣情形又發生在國際刑警組織大會。

文章分析原因在於中國大陸要求蔡總統明白承認「一中」原則，即台灣（及港、澳）為不可分割之一部分。但這項原則從未獲得熱切支持，尤以2014年大陸對香港的鎮壓行為後更強化這種趨勢。

最近一次民調顯示，三分之二的台灣人民不願成為大中國的一部分，尤以20至29歲間之年輕人為最，比例高達82%。且台灣人民享有媒體自由、高度繁榮、運作無礙民主及法治。責任、透明及尊重人權等概念在台灣並非一紙空文，若蔡總統違背人民意願，承諾未來統一，豈不怪事一樁？

伍斯泰克表示，數年前在台北與SARS期間主管傳染病防治的專家何美鄉會晤時，她曾表示：「我們知道每天都有1至2萬人自中國疫區返台，並有染病可能，卻苦無資訊及諮詢管道。兩岸間並無合作，WHO亦因中國壓力而不予回應。」

何美鄉形容當時人口稠密的台北多麼混亂與驚慌，「像是火災發生時，你知道消防員不會來，只能用水桶自救並幫助鄰居。」她藉由過去17年在美求學及工作建立醫界人脈，救了許多台灣人的性命，但若台灣為WHO會員，死亡人數可能會大幅減少。

伍斯泰克表示，對此，歐盟及美國雖然心知肚明，但顧及大陸市場並擔心北京威脅而視而不見，難道不應將人權、民主及國際合作等原則應用在多邊關係上嗎？台灣應可善用我們的幫助。