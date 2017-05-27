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美官員：陸戰機近香港空域攔截美偵察機

2017-05-27  01:36

〔中央社〕美國官員今天告訴路透社，2架中國大陸戰鬥機24日在香港附近空域攔截1架美國偵察機，其中1架大陸戰機飛近美機，距離僅約200碼（182公尺）。

要求匿名的美國官員表示，初步報告顯示，這架美國P-3偵察機當時在香港東南150英里處的國際空域飛行，1架大陸戰機對這架美機進行危險攔截。1架大陸戰機飛到美國偵察機前方，限制其機動能力。

美國官員24日指出，美國1艘海軍戰艦駛入大陸在南海1個人工島12海里內，成為川普總統就任以後，首次在此戰略航道對北京如此的挑戰動作。

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