斯里蘭卡暴雨釀災 至少91死、逾百失蹤

斯里蘭卡官方表示，近日受暴雨侵襲，引發嚴重洪災與土石流，造成至少91人喪命，110人失蹤。（法新社）

2017-05-26 23:33

〔即時新聞／綜合報導〕斯里蘭卡官方今（26）表示，近日受暴雨侵襲，引發嚴重洪災與土石流，造成至少91人喪命，110人失蹤，政府已派出100位士兵及20艘船前往災區救援。

綜合外媒報導，斯里蘭卡災難處理中心表示，受連日暴雨影響，當地時間週四夜晚至週五早晨，在中、南及西部各地區，陸續傳出土石流災情。警方發言人雅耶柯迪（Priyantha Jayakody）說：「卡盧特勒（Kaluthara）數個地區據報發生至少5起土石流。」

另外，南部的蓋爾（Galle）及馬塔拉（Matara）等人口稠密地區，也遭受暴雨引起的洪水肆虐，據災難處理中心表示，已有8000人撤離洪水災區。

由於預報暴雨將持續，政府針對住在河川旁邊及山區斜坡地帶的民眾發出撤離警告，部份地區學校也暫時關閉。目前已派出超過100位士兵、船隻及空中直昇機前往各災區協助救援。

去年5月時，斯里蘭卡中部也發生過大規模土石流，當時造成逾百人喪生。

斯里蘭卡近日受暴雨侵襲，引發嚴重洪災與土石流。（法新社）

斯里蘭卡近日受暴雨侵襲，引發嚴重洪災與土石流。（法新社）

斯里蘭卡近日受暴雨侵襲，造成至少91人喪命，110人失蹤。（法新社）