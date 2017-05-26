不愛中國貨 中資收購澳洲保險套品牌

2017-05-26 19:26

〔記者楊芙宜／台北報導〕中國消費者對「中國製」產品的品質缺乏信心，其中之一反映在中客海外掃貨整捆購買保險套的行為上。為了「肥水不落外人田」，中國人福醫藥集團與中信資本中國合夥人以8億澳元（約181億台幣）收購澳洲橡膠品大廠安賽爾（Ansell）旗下的保險套部門。

路透報導，安賽爾旗下保險套品牌包括知名的傑士邦（Jissbon）在內，在中國市占僅次於英國瑞班集團（Reckitt Benckiser）旗下品牌杜蕾斯（Durex）。其他中國本土競爭的保險套品牌包括多樂士、雙蝶、高邦。

中媒「觀察者網」指出，近年來，中國保險套爆發一連串低劣品質及假貨醜聞，降低中國民眾對多樂士、雙蝶和高邦等本土品牌的信任度，導致中國赴日旅客往往大肆掃貨、把成捆的保險套帶回中國；日本保險套製造商也持續擴大對中國的出口。

相對地，傑士邦產品在中國便利商店內隨處可見。中國市場研究集團（CMR）董事總經理雷小山表示，傑士邦在中國屬於中檔品牌，對收入較低的人和學生有吸引力，其品牌形象高於中國品牌。

美國市調機構Transparency Market Research去年報告指出，隨著中國年輕人對性的態度更自由化等影響，預估迄2024年中國保險套市場規模將較2015年成長3倍，達到50億美元。

中國企業人福醫藥集團與中信資本中國合夥人公司以8億澳元收購安賽爾旗下的保險套、潤滑劑及製造設備，但安賽爾保留聚異戊二烯智慧財產權，並向買方提供使用許可。

此交易仍須澳洲外國投資審查委員會（FIRB）批准 ，預計9月完成。