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不愛中國貨 中資收購澳洲保險套品牌

2017-05-26  19:26

〔記者楊芙宜／台北報導〕中國消費者對「中國製」產品的品質缺乏信心，其中之一反映在中客海外掃貨整捆購買保險套的行為上。為了「肥水不落外人田」，中國人福醫藥集團與中信資本中國合夥人以8億澳元（約181億台幣）收購澳洲橡膠品大廠安賽爾（Ansell）旗下的保險套部門。

路透報導，安賽爾旗下保險套品牌包括知名的傑士邦（Jissbon）在內，在中國市占僅次於英國瑞班集團（Reckitt Benckiser）旗下品牌杜蕾斯（Durex）。其他中國本土競爭的保險套品牌包括多樂士、雙蝶、高邦。

中媒「觀察者網」指出，近年來，中國保險套爆發一連串低劣品質及假貨醜聞，降低中國民眾對多樂士、雙蝶和高邦等本土品牌的信任度，導致中國赴日旅客往往大肆掃貨、把成捆的保險套帶回中國；日本保險套製造商也持續擴大對中國的出口。

相對地，傑士邦產品在中國便利商店內隨處可見。中國市場研究集團（CMR）董事總經理雷小山表示，傑士邦在中國屬於中檔品牌，對收入較低的人和學生有吸引力，其品牌形象高於中國品牌。

美國市調機構Transparency Market Research去年報告指出，隨著中國年輕人對性的態度更自由化等影響，預估迄2024年中國保險套市場規模將較2015年成長3倍，達到50億美元。

中國企業人福醫藥集團與中信資本中國合夥人公司以8億澳元收購安賽爾旗下的保險套、潤滑劑及製造設備，但安賽爾保留聚異戊二烯智慧財產權，並向買方提供使用許可。

此交易仍須澳洲外國投資審查委員會（FIRB）批准 ，預計9月完成。

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  • 中國本土保險套品牌品質不佳，中國消費者赴日旅遊時往往大量購買日本貨。圖為日本保險套製造商相模橡膠工業公司神奈川縣厚木市工廠包裝情形。（彭博）

    中國本土保險套品牌品質不佳，中國消費者赴日旅遊時往往大量購買日本貨。圖為日本保險套製造商相模橡膠工業公司神奈川縣厚木市工廠包裝情形。（彭博）

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