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中國債務不斷激增 穆迪：恐再調降信評

2017-05-26  18:34

〔記者楊芙宜／台北報導〕國際信評機構穆迪（Moody's）週五警告，中國結構性改革將不足以阻止債務上升，只會減緩債務累積速度；除非能控制住不斷激增的信貸，否則穆迪可能再次調降中國的信用評等。

穆迪本週三甫揮刀砍中國主權信評1級，從「Aa3」降至「A1」，並將信評展望從「負向」調整為「穩定」；穆迪預期未來幾年中國財政實力會將受到一定程度的損害，且隨著經濟成長減緩，中國整體債務將繼續升高。

中國財政部強烈抨擊該降評動作，指控穆迪採用「不恰當方法」、誇大中國經濟面臨的困難及低估中國政府的改革努力。

對此，穆迪主權風險集團助理董事總經理狄隆（Marie Diron）今天表示，樂見北京當局採取「重大改革計劃」，以遏止債務激增的風險；不過，穆迪認為改革或許可減緩債務攀升速度，但不足以抑制債務攀升的趨勢，中國債務水準無法大幅降低。

狄隆表示，中國去年底開始的經濟復甦，主要歸功於政策刺激，預期北京將繼續依賴舉債砸錢投資的刺激措施，來達到其設定的經濟成長目標，龐大債務將膨脹；穆迪預計未來幾年中國經濟成長率將從去年的6.7%降至5%。

穆迪信用策略和標準副總裁李秀軍也表示，一旦跡象顯示中國債務攀升速度超出穆迪預期，中國可能無法保住目前「A1」的信評。

李秀軍說，如果中國的結構改革未來可有效避免槓桿率上升，且不提高銀行業和影子銀行的風險時，則會對中國信評有正向影響。

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  • 穆迪再示警，指中國債務攀升速度，光靠結構改革無法遏止；該機構未來仍可能再次調降中國主權信評。圖為北京商務中心區。（法新社）

    穆迪再示警，指中國債務攀升速度，光靠結構改革無法遏止；該機構未來仍可能再次調降中國主權信評。圖為北京商務中心區。（法新社）

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