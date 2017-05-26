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川普摳手調情、教宗狠打槍？全球網友瘋傳影片

近日網路出現一段影片，是川普與教宗並肩合影時，竟偷偷伸出手指摳教宗的手「調情」。（圖擷取自影片）

2017-05-26  19:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普24日赴梵諦岡與天主教教宗方濟各會面，由於兩人在美國總統競選期間曾有齟齬，互動格外引人關注。近日網路出現一段影片，是川普與教宗並肩合影時，竟疑似偷偷伸出手指摳教宗的手「調情」，遭教宗一掌拍下；雖是惡搞影片，但因剪接太過完美，讓全球網友樂不可支，紛紛按讚分享。

在影片中，川普先是滿臉笑意的與教宗並肩合影，教宗的表情則稍有不耐，此時突然轉到特寫鏡頭，川普竟伸出右手小指摳了教宗的左手手背，又想撫摸教宗的掌心，卻遭教宗出掌拍落，狠狠拒絕；此時又回到遠鏡頭，兩人表情顯得略為尷尬。

這段影片採用美國有線電視新聞網（CNN）的畫面做剪接，特寫鏡頭也沒漏掉CNN的LOGO，讓畫面看起來格外擬真，有網友戲稱「我不確定這到底是不是真的」；不過也有人發現，特寫鏡頭中「假川普」露出一截白色袖子，遠鏡頭的真川普則無，可看出破綻。

經查，這段惡搞影片應出自美國脫口秀節目吉米夜現場（Jimmy Kimmel Live）。英國媒體人Sunny Hundal昨天在臉書貼出這段影片，至今已有超過11萬人分享。

相關影片：

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  • 雖是惡搞影片，但因剪接太過完美，讓全球網友樂不可支，紛紛按讚分享。（圖擷取自影片）

    雖是惡搞影片，但因剪接太過完美，讓全球網友樂不可支，紛紛按讚分享。（圖擷取自影片）

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