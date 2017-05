悶！綜合格鬥比賽遭KO 男還被老媽賞巴掌

2017-05-26 14:30

〔即時新聞/綜合報導〕比賽輸了心情一定很悶,如果又被家人潑冷水,肯定是悶上加悶。一場在俄羅斯舉行的綜合格鬥(MMA)賽事(Fight Nights Global 67),在羽量級賽事中,選手基奇金(Viktor Kichigin)被亞曼巴耶夫(Ruslan Yamanbaev) KO,臉上被打到都是血,賽後基奇金的母親走進場內,不是關心兒子的傷勢,也不是比賽輸了在安慰他,反而是賞他幾個巴掌。

綜合外媒報導,基奇金在場上被亞曼巴耶夫勒頸牽壓制時,他的母親已經在場外氣急敗壞直跳腳,不斷向場上兒子大吼,希望兒子能振作反敗為勝,基奇金在被亞曼巴耶夫取得有利位置後,不斷的被亞曼巴耶夫攻擊臉部,最後比賽也被裁判終止,基奇金遭擊倒落敗。

比賽結束後基奇金的母親進到場內後,一邊拿衛生紙替兒子擦血,一邊賞他巴掌,基奇金的母親似乎也是教練團之一,可能不滿意兒子比賽的表現,才會對他賞巴掌。基奇金可能覺得在大庭廣眾下被母親這樣對待很糗,起身後不管母親怎麼拉,就頭也不回的離開場上。

基奇金的母親則認為,很多運動員在面對困難的時候,都希望有親人陪在身邊,但對很多人來說是不可能的,她也說「我相信我兒子是幸運的,因為我總是在他身邊支持他幫助他」。

Jesus, that was a brutal beatdown at FNG. Grigoriy Kichigin got his ass kicked, and then his mom slapped the shit out of him afterwards. pic.twitter.com/TJgWyGKDx8