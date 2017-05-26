悶！綜合格鬥比賽遭KO 男還被老媽賞巴掌

2017-05-26 14:30

〔即時新聞／綜合報導〕比賽輸了心情一定很悶，如果又被家人潑冷水，肯定是悶上加悶。一場在俄羅斯舉行的綜合格鬥（MMA）賽事（Fight Nights Global 67），在羽量級賽事中，選手基奇金（Viktor Kichigin）被亞曼巴耶夫（Ruslan Yamanbaev） KO，臉上被打到都是血，賽後基奇金的母親走進場內，不是關心兒子的傷勢，也不是比賽輸了在安慰他，反而是賞他幾個巴掌。

綜合外媒報導，基奇金在場上被亞曼巴耶夫勒頸牽壓制時，他的母親已經在場外氣急敗壞直跳腳，不斷向場上兒子大吼，希望兒子能振作反敗為勝，基奇金在被亞曼巴耶夫取得有利位置後，不斷的被亞曼巴耶夫攻擊臉部，最後比賽也被裁判終止，基奇金遭擊倒落敗。

比賽結束後基奇金的母親進到場內後，一邊拿衛生紙替兒子擦血，一邊賞他巴掌，基奇金的母親似乎也是教練團之一，可能不滿意兒子比賽的表現，才會對他賞巴掌。基奇金可能覺得在大庭廣眾下被母親這樣對待很糗，起身後不管母親怎麼拉，就頭也不回的離開場上。

基奇金的母親則認為，很多運動員在面對困難的時候，都希望有親人陪在身邊，但對很多人來說是不可能的，她也說「我相信我兒子是幸運的，因為我總是在他身邊支持他幫助他」。

Jesus, that was a brutal beatdown at FNG. Grigoriy Kichigin got his ass kicked, and then his mom slapped the shit out of him afterwards. pic.twitter.com/TJgWyGKDx8 — caposa （@Grabaka_Hitman） 2017年5月25日