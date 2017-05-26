美商務部長：簽署多個雙邊協定 與TPP殊途同歸
〔駐美特派員曹郁芬／華府25日報導〕美國商務部長羅斯今天表示，大多數東協國家對於川普政府決定從跨太平洋夥伴協定（TPP）撤出持保留態度。事實上，無論是誰贏得美國總大選，都沒有任何一個政黨有政治意志批准TPP，最好的辦法是透過簽署多個雙邊協定以達到和TPP殊途同歸的目標。
羅斯今晚出席美國與東協商會在四季飯店舉辦的年度晚宴並發表演說。商會並藉機表揚美國駐印尼大使唐若文和駐泰國大使戴維斯等五位美國駐東協外交官的貢獻。
羅斯指出，他們的構想是保留一些TPP的條款，例如在市場准入方面繼續深化，最好的做法是透過簽署多個雙邊貿易協定來達成這個目標，最後也是殊途同歸，畢竟大家也需要在某些領域，例如原產地、智財權、和電子商務方面更新既有的協定和架構，美國期待與東協國家繼續協商，以強化合作。
今年六月由商務部舉辦的「投資美國峰會」在華府召開，他很期待各國代表會面。商務部相信，政府不應成為創新或投資的障礙，他們的目標是要創造企業友善的環境，讓經濟成長能永續，當然，美國的企業政策是達成這些目標的關鍵，一個對美企業與勞工自由且公平的貿易是川普政府的通則，改善赤字並刺激經濟最好的辦法是減少美國出口的障礙。
羅斯說，美國對東協的出口提供了美國50萬的工作機會，東協是美國第四大貨品貿易夥伴，東協是美國重要的全球市場，也是安全與經濟夥伴。美國已透過貿易協定與東協加強連結，其中包括美國與新加坡簽定的自貿協定，與數個東協國家簽訂的投資暨貿易架構協定。
他指出，上個月副總統彭斯訪問了雅加達的東協秘書處，展示了美國對這個區域持續的承諾，今年下半年，川普總統會出席東盟峰會以及11月在菲律賓舉行的美國與東協峰會。商務部會繼續深化美國與東協的經濟連結。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 世大運宣傳片太神 網友瘋傳：不輸東京奧運（影音）
- （影音）傳陳星想用不倫戀撇誘姦？謝震武突破盲點
- 咻比嘟嘩合體3缺1 吳宗憲才開口洩漏有心結？
- 今年GDP可望上修 拚破2
- 《家的歸屬感》旅居私宅
- 荷葉排骨誤用姑婆芋 餐廳退費、賠1倍補償金
- 疫情沒降溫 公費流感藥擴大對象
- 餐會大老們缺席切割扁？ 他出面這樣解釋...
- 帕丘利亞「大頭症」 冠軍帽戴不下
- 日職》陽岱鋼回來了！ 第3打席就轟全壘打
- 林全內閣最快6月改組？傳這些人被列黑名單...
- 網球》德國紐倫堡女網賽 莊佳容雙打拍進4強
- 興航淨值只剩1768.6萬元 後續恐見負數
- 英女王探視爆炸案受害者 讚亞莉安娜「是個好歌手」
- 林奕含曾發表「不自殺聲明」 PO文揪狼師反被酸民檢討
- 立院本會期最後院會 藍委：國民黨是最溫暖的政黨
- 路霸！ 塗改公有停車格還占為己有
- 「防狼師條款」今三讀通過 嚴格落實補教師實名制
- SF9時隔半年2度撲台 0709首辦寶島見面會
- 端午連假首日交通量最大 這路段得多花5倍時間
- 悚！民眾拍到公園滑步機詭異畫面....
- 全身軟趴趴 肌無力合併胸腺瘤
- 《飛行時光》4
- 無人巴士要來台北市了！ 鄉民驚呼：柯P太潮了
- Volvik高球錦標賽》球后高寶璟休兵 柳蕭然、艾莉雅拚篡位
- 彰化可愛動物園區暴力事件 11名施暴者送辦
- 珠寶與藝術的對話
- 中鋼黑熊傘搶手 發放現場險暴動
- 下週油價 可能漲4角
- 「假父母」勾結人蛇騙來台 11名童工獲救
- 同婚修民法或訂專法 府院黨不同調
- 虎頭埤滑水道明開放 連假親子同遊享優惠
- 吳敦義「毛骨悚然」聲明稿 記者會前突改版！
- 全國首創 高雄智慧地下水管理示範計畫年底上路
- 端午粽子吃太多 網美教你解膩消暑
- 驚！警車處理西濱車禍 被撞到稀爛
- 台南》為房屋稅自治條例修正案 議會爆拉扯
- 誇大抗癌廣告 1個月內清查
- 自由廣場》維持外交休兵現狀？
- 自由廣場》強制性侵沒有通姦問題
標題：美商務部長：簽署多個雙邊協定 與TPP殊途同歸
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email