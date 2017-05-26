美商務部長：簽署多個雙邊協定 與TPP殊途同歸

2017-05-26 12:44

〔駐美特派員曹郁芬／華府25日報導〕美國商務部長羅斯今天表示，大多數東協國家對於川普政府決定從跨太平洋夥伴協定（TPP）撤出持保留態度。事實上，無論是誰贏得美國總大選，都沒有任何一個政黨有政治意志批准TPP，最好的辦法是透過簽署多個雙邊協定以達到和TPP殊途同歸的目標。

羅斯今晚出席美國與東協商會在四季飯店舉辦的年度晚宴並發表演說。商會並藉機表揚美國駐印尼大使唐若文和駐泰國大使戴維斯等五位美國駐東協外交官的貢獻。

羅斯指出，他們的構想是保留一些TPP的條款，例如在市場准入方面繼續深化，最好的做法是透過簽署多個雙邊貿易協定來達成這個目標，最後也是殊途同歸，畢竟大家也需要在某些領域，例如原產地、智財權、和電子商務方面更新既有的協定和架構，美國期待與東協國家繼續協商，以強化合作。

今年六月由商務部舉辦的「投資美國峰會」在華府召開，他很期待各國代表會面。商務部相信，政府不應成為創新或投資的障礙，他們的目標是要創造企業友善的環境，讓經濟成長能永續，當然，美國的企業政策是達成這些目標的關鍵，一個對美企業與勞工自由且公平的貿易是川普政府的通則，改善赤字並刺激經濟最好的辦法是減少美國出口的障礙。

羅斯說，美國對東協的出口提供了美國50萬的工作機會，東協是美國第四大貨品貿易夥伴，東協是美國重要的全球市場，也是安全與經濟夥伴。美國已透過貿易協定與東協加強連結，其中包括美國與新加坡簽定的自貿協定，與數個東協國家簽訂的投資暨貿易架構協定。

他指出，上個月副總統彭斯訪問了雅加達的東協秘書處，展示了美國對這個區域持續的承諾，今年下半年，川普總統會出席東盟峰會以及11月在菲律賓舉行的美國與東協峰會。商務部會繼續深化美國與東協的經濟連結。