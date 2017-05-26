車禍女屍放殯儀館 22歲男入侵多次性侵

2017-05-26 11:27

〔即時新聞／綜合報導〕中國遼寧發生詭異性侵案，一名22歲男子入侵殯儀館，多次性侵車禍身亡的女性屍體，當地法院日前判處該男1年6個月有期徒刑，殯儀館則須賠償家屬3.2萬人民幣（約台幣14萬元）。

中媒報導，去年中國遼寧法庫縣，一名22歲男子偷偷進入葬儀社，性侵因為車禍離世的女性屍體，家屬特地為該女性遺體訂做壽衣，但在火化前卻發現遺體上的被子掉在地上，手腳紅線被弄斷，這起案件才曝光。

報導指出，男子坦承自己多次在殯儀館性侵遺體，法院判處汙辱屍體罪1年6個月，殯儀館在家屬詢問時急著立刻火化，也遭判處賠償家屬人民幣3.2萬元。