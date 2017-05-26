| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 國際

車禍女屍放殯儀館 22歲男入侵多次性侵

2017-05-26  11:27

〔即時新聞／綜合報導〕中國遼寧發生詭異性侵案，一名22歲男子入侵殯儀館，多次性侵車禍身亡的女性屍體，當地法院日前判處該男1年6個月有期徒刑，殯儀館則須賠償家屬3.2萬人民幣（約台幣14萬元）。

中媒報導，去年中國遼寧法庫縣，一名22歲男子偷偷進入葬儀社，性侵因為車禍離世的女性屍體，家屬特地為該女性遺體訂做壽衣，但在火化前卻發現遺體上的被子掉在地上，手腳紅線被弄斷，這起案件才曝光。

報導指出，男子坦承自己多次在殯儀館性侵遺體，法院判處汙辱屍體罪1年6個月，殯儀館在家屬詢問時急著立刻火化，也遭判處賠償家屬人民幣3.2萬元。

廣告
  • 車禍女屍遭性侵。（翻攝自遼寧晚報）

    車禍女屍遭性侵。（翻攝自遼寧晚報）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 姦屍 屍體 性侵
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧金沙蝦球
小菜✧涼拌豬頭皮
好開胃✧酸辣小棒腿
認識乾式熟成牛排！
轉寄

標題：車禍女屍放殯儀館 22歲男入侵多次性侵


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月26日‧星期五‧丁酉年五月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.