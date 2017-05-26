快訊PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
車禍女屍放殯儀館 22歲男入侵多次性侵
2017-05-26 11:27
〔即時新聞／綜合報導〕中國遼寧發生詭異性侵案，一名22歲男子入侵殯儀館，多次性侵車禍身亡的女性屍體，當地法院日前判處該男1年6個月有期徒刑，殯儀館則須賠償家屬3.2萬人民幣（約台幣14萬元）。
中媒報導，去年中國遼寧法庫縣，一名22歲男子偷偷進入葬儀社，性侵因為車禍離世的女性屍體，家屬特地為該女性遺體訂做壽衣，但在火化前卻發現遺體上的被子掉在地上，手腳紅線被弄斷，這起案件才曝光。
報導指出，男子坦承自己多次在殯儀館性侵遺體，法院判處汙辱屍體罪1年6個月，殯儀館在家屬詢問時急著立刻火化，也遭判處賠償家屬人民幣3.2萬元。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 世大運宣傳片太神 網友瘋傳：不輸東京奧運（影音）
- （影音）傳陳星想用不倫戀撇誘姦？謝震武突破盲點
- 中職》爭議的本壘攻防戰 這個鏡頭可識破（影音）
- 《全國最低》雲林國中小午餐 醞釀漲價
- 雲梯車女駕駛李曉芳 救災不讓鬚眉
- 南市議員與公益團體合捐愛心粽 千餘弱勢家庭受惠
- 新北違規排氣管「宵禁」惹怨 環局︰源頭管理
- NBA》首屆個人獎頒獎典禮 粉紅妖姬登場加持
- 國姓琉璃蟻肆虐 專家教防治
- 日職》陽岱鋼回來了！ 第3打席就轟全壘打
- 林全內閣最快6月改組？傳這些人被列黑名單...
- 自由廣場》公務員化 長官一句話
- Volvik高球錦標賽》球后高寶璟休兵 柳蕭然、艾莉雅拚篡位
- 《飛行時光》1
- 連日豪雨解渴 一階限水可望解除
- 台灣10大美妝Youtuber出爐 丹妮婊姐成最大遺珠
- 《時尚紅黃男》1
- 學甲》慶安宮前民宅 基地台明年底前拆完
- 下週油價 可能漲4角
- 《觀察筆記》台灣之名
- 榮光教會惡火 父死子傷
- 無人巴士要來台北市了！ 鄉民驚呼：柯P太潮了
- 中職》暌違2年8個月 阿福投1人次勝投
- 司改分組決議 國會助理 納遊說法規範
- 小潘潘造型太美豔 遭資深影后逼牆角索吻
- 自由廣場》中華台北國 中國台灣省
- 疫情沒降溫 公費流感藥擴大對象
- 女星輪姦戲免替身 親上陣理由超暖心
- 立院三讀 旅館隱匿通報毒趴 最重勒令歇業
- 揪感心! 湯姆哈迪為倫敦恐攻受害者募60萬
- 不滿前瞻僅列交通項目 台東縣長：仍會全力爭取
- 紅十字總會提行政訴訟 被駁回
- 千萬不要有這2點！楊丞琳提婚禮要求
- 當我們戴上了Gucci Watch……
- 中國一帶一路 95%日企沒興趣
- 餐會大老們缺席切割扁？ 他出面這樣解釋...
- 吳敦義用這招給小英下難題 綠營人士：必須留意
- NBA》塞爾提克比勇士難守？勇士教練：這想法很可愛
- 自由廣場》洗腎或換腎的治療選擇
- 設計師聯手精品 彩虹包華麗多變
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：車禍女屍放殯儀館 22歲男入侵多次性侵
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分