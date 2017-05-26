她自稱嫁給了車站 還發生了性關係

2017-05-26 09:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國45歲女子卡蘿（Carol Santa Fe），對外表示自己9歲時就愛上了加州聖達菲（Santa Fe）火車站，還在2015年和火車站結婚並發生「性關係」，雖然這段婚姻不具有法律效力，但她相信火車站永遠不會拋棄她。

據《鏡報》報導，卡蘿每天都會搭乘45分鐘的巴士和她的「愛人」見面，她將火車站視為另一名「女性」，並幫她想了一個暱稱「戴德拉（Daidra）」。有一塊牆壁的區域就是她和戴德拉私會的地方，她在那裡與建築物發生精神上的性關係，透過想像與火車站做愛。

卡蘿表示，當她在腦海裡模擬性行為時，就會達到高潮，而她很害怕自己被車站工作人員抓到，因為過去早有前車之鑑，例如艾利卡（Erica Eiffel）2007年和巴黎艾菲爾鐵塔結婚，卻經常被禁止和鐵塔接吻。

卡蘿強調，她和火車站的性行為，就像是女同性戀或雙性戀者，一點也不瘋狂。卡蘿過去曾經愛上一個人，在1年又6個月的關係結束後，她終於發現戴德拉的美好。卡蘿透露，「我曾經害怕愛上人類，但我並不害怕戴德拉。」