| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
鄉長買兇殺警案 王焜弘二審減刑改判15年6月 PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 國際

她自稱嫁給了車站 還發生了性關係

2017-05-26  09:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國45歲女子卡蘿（Carol Santa Fe），對外表示自己9歲時就愛上了加州聖達菲（Santa Fe）火車站，還在2015年和火車站結婚並發生「性關係」，雖然這段婚姻不具有法律效力，但她相信火車站永遠不會拋棄她。

據《鏡報》報導，卡蘿每天都會搭乘45分鐘的巴士和她的「愛人」見面，她將火車站視為另一名「女性」，並幫她想了一個暱稱「戴德拉（Daidra）」。有一塊牆壁的區域就是她和戴德拉私會的地方，她在那裡與建築物發生精神上的性關係，透過想像與火車站做愛。

卡蘿表示，當她在腦海裡模擬性行為時，就會達到高潮，而她很害怕自己被車站工作人員抓到，因為過去早有前車之鑑，例如艾利卡（Erica Eiffel）2007年和巴黎艾菲爾鐵塔結婚，卻經常被禁止和鐵塔接吻。

卡蘿強調，她和火車站的性行為，就像是女同性戀或雙性戀者，一點也不瘋狂。卡蘿過去曾經愛上一個人，在1年又6個月的關係結束後，她終於發現戴德拉的美好。卡蘿透露，「我曾經害怕愛上人類，但我並不害怕戴德拉。」

廣告
  • 美國45歲女子卡蘿（Carol Santa Fe），在2015年和加州聖達菲（Santa Fe）火車站結婚並發生性關係。（圖擷自臉書）

    美國45歲女子卡蘿（Carol Santa Fe），在2015年和加州聖達菲（Santa Fe）火車站結婚並發生性關係。（圖擷自臉書）

  • 卡蘿深愛火車站。（圖擷自臉書）

    卡蘿深愛火車站。（圖擷自臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 性行為 愛情 戀愛 火車站 結婚 蒐奇
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧金沙蝦球
小菜✧涼拌豬頭皮
好開胃✧酸辣小棒腿
認識乾式熟成牛排！
轉寄

標題：她自稱嫁給了車站 還發生了性關係


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月26日‧星期五‧丁酉年五月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.