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「布置外語復習作業」？北韓疑用廣播向特務下指令

2017-05-26  09:18

〔即時新聞／綜合報導〕北韓除了試射飛彈引起國際關注外，針對南韓國內的間諜工作也持續進行。有消息指出，北韓在凌晨透過廣播，用暗號向潛伏於南韓的特務下達指令。

根據《韓聯社》報導，當地時間26日凌晨0點45分，北韓平壤廣播電台發布一則特殊訊息，內容為「現在開始向27號探險隊員布置遠程教育大學外語複習作業」，並兩度複誦「第451頁第18號」、「第803頁第95號」等數字組合。

報導中指出，這串數字組合與12日播報的內容相同，這也是北韓今年第18次暗號廣播。

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  • 北韓疑似再向特務下指令，是今年第18次。（歐新社）

    北韓疑似再向特務下指令，是今年第18次。（歐新社）

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