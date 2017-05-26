野性的殘酷… 中國男遭熊兩掌打爆顱骨

黑熊。（資料照，美聯社）

2017-05-26 10:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國東北地區近年由於提倡退耕還林，黑熊的數量有所回升，但農民在森林周邊農田遇到熊的機率也增加，近10年中國發生不少起熊傷人的慘劇。

《搜狐》報導，2006年鶴岡一村民遭熊襲擊住院，2009年雞西居民上山採蘑菇時被熊襲，縫200多針，2013年伊春一名護林員在山上遭黑熊襲擊，不幸死亡。去年黑龍將退休工人殷從信上山採蘑菇時，遇到一頭大型黑熊，黑熊兩掌造成殷男肋骨斷裂、右側顱骨粉碎，面部毀容。

報導指出，這個月初，森林調查員李和平在東北林區遇到黑熊，當時黑熊像他撲來，他完全反應不及，只能拚命踢熊，結果他的臉部和四肢皮膚遭到嚴重創傷，縫合、清創手術幾乎花了6小時。