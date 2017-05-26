希臘前總理遭炸彈襲擊 重傷送醫

警方已封鎖現場。（路透）

2017-05-26 07:25

〔即時新聞／綜合報導〕希臘前總理、歐洲央行前副總裁巴帕德莫斯（Lucas Papademos）驚傳於當地時間25日遭爆炸襲擊重傷，目前已送醫治療，無生命危險。

《華盛頓郵報》報導，巴帕德莫斯疑似遭到包裹炸彈攻擊，在車內打開包裹時發生爆炸，希臘警方尚未確認此一說法。除了巴帕德莫斯外，車內的兩名人員也受傷，幸虧三人均無生命危險。

希臘國營電視台《ERT》稱，巴帕德莫斯受到重傷，受傷部位為胸部和腿部，與同車另外兩名受傷的人員緊急送醫，無生命危險。

報導指出，希臘總理特斯皮拉斯（Alexis Tspiras）對此表示震驚，譴責該行為，並衷心祝福巴帕德莫斯。