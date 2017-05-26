希臘前總理遭炸彈襲擊 重傷送醫
2017-05-26 07:25
警方已封鎖現場。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕希臘前總理、歐洲央行前副總裁巴帕德莫斯（Lucas Papademos）驚傳於當地時間25日遭爆炸襲擊重傷，目前已送醫治療，無生命危險。
《華盛頓郵報》報導，巴帕德莫斯疑似遭到包裹炸彈攻擊，在車內打開包裹時發生爆炸，希臘警方尚未確認此一說法。除了巴帕德莫斯外，車內的兩名人員也受傷，幸虧三人均無生命危險。
希臘國營電視台《ERT》稱，巴帕德莫斯受到重傷，受傷部位為胸部和腿部，與同車另外兩名受傷的人員緊急送醫，無生命危險。
報導指出，希臘總理特斯皮拉斯（Alexis Tspiras）對此表示震驚，譴責該行為，並衷心祝福巴帕德莫斯。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 世大運宣傳片太神 網友瘋傳：不輸東京奧運（影音）
- 林全內閣最快6月改組？傳這些人被列黑名單...
- 吉貝耍孝海祭影帶修復 工坊教DIY
- TOP1大膽搞6P 撞菜一起愛上「她」
- 自由廣場》維持外交休兵現狀？
- 政院拍板 社會團體改採「登記制」
- OPEC達成協議 減產再延9個月
- 八德設瀝青廠 民代：市府也反對
- 下週油價 可能漲4角
- 蔡英文國安新布局 傳國安會副秘書長內定「他」
- 當年發生了這些事... 劉喬安談援交事件
- Volvik高球錦標賽》球后高寶璟休兵 柳蕭然、艾莉雅拚篡位
- 自由廣場》洗腎或換腎的治療選擇
- 吳敦義用這招給小英下難題 綠營人士：必須留意
- 上市櫃公司Q1匯損 已逾去年三倍
- 蘋果新機功能耳目一新 台積電論壇預先揭露
- 國姓琉璃蟻肆虐 專家教防治
- 保時捷新911 GTS 重磅登場─5款GTS亮相 寬車體設計 極速快感逾300公里／時
- 全球前25大科技公司 台灣2企業上榜
- 《飛行時光》5
- 頭份四八回味攝影 遊客捕捉感動奪冠
- 國道客運1070、9006短程載客喊停 基隆人開罵
- 7旬翁1個月被騙500萬 還見不到面
- 屏東火車站漏水 十月底改善
- 巧搭民法禁同婚違憲 坤達亮哲演活同志辛酸
- 〈台股青紅燈〉變形金剛在非洲
- 葛林︰美挺台參與ＷＨＡ很重要
- 「天良」沒天良 過期感冒液改標
- 勒索案大反轉？迪士尼CEO：根本沒遭駭客入侵
- 全國首設毒品防制局 明年1月掛牌
- 《端節連假》機車禁上旗鼓輪 新旗航班提早開
- 自由廣場》通姦罪也違憲？
- 台灣是我的家！ 85歲修女夢想拿到身分證
- 朱相昱 車藝蓮完婚 積極做人
- AlphaGo再勝柯潔 中媒封鎖谷歌字眼
- 28與10奈米製程 台積電今年主動能
- 揪感心! 湯姆哈迪為倫敦恐攻受害者募60萬
- 府︰理解李明哲家屬急切心情
- 頭社盆地淹水 10公頃農園重創
- 《TAIPEI TIMES 焦點》NGO takes credit for Lee Ching-yu trip
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：希臘前總理遭炸彈襲擊 重傷送醫
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分