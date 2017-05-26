狂！ 川普向北約討債 還一把推開這國總理…

川普伸手一把推開蒙特內哥羅總理馬柯維奇（Dusko Markovic）。（美聯社）

2017-05-26 07:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普25日赴比利時首都暨歐盟總部布魯塞爾，出席北約峰會，與各國領袖討論共同反恐、歐盟國防經費和北約的責任分擔。然而川普在北約峰會中抱怨經費分攤問題，還在各國元首前往合照時一把推開蒙特內哥羅總理馬柯維奇，言行惹議。

綜合外媒報導，川普在北約峰會拒絕對北約共同防禦作出明確承諾，反而抱怨各國經費分攤不足，直指有許多國家並未公平地付出該付的費用。川普表示：「28個國家有23國沒有付該付的錢」、「對美國人民與美國納稅人不公平」，認為如果所有國家都能做出足夠的貢獻，北約會比現在更強大。

此外，外媒還捕捉到一個奇特的鏡頭。當各國元首前往大合照，邊走邊聊天時，川普竟然伸手一把推開蒙特內哥羅總理馬柯維奇（Dusko Markovic），與原先在和馬柯維奇講話的立陶宛總統格里包斯凱特（Dalia Grybauskaite）說話，馬柯維奇尷尬一笑，但川普完全沒看他。白宮發言人對此表示，尚未看過影片。