英警方查曼城爆炸案 鄰鎮發現可疑物品

2017-05-26 04:28

〔中央社〕英國警方今天表示，他們調查曼徹斯特自殺炸彈攻擊事件時，在附近城鎮維甘一處地點發現可能可疑物品，已經疏散附近住宅的居民，以防萬一。

曼城體育館22日晚的爆炸案造成22人喪生和超過100人受傷，警方昨天在維甘（Wigan）逮捕一名涉案男子後，今天稍早突襲當地一棟房舍。

他們隨後表示，因為發現一些可能可疑的物品，已經調派除爆專家到場評估，並且實施大規模封鎖。