| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 國際

英警方查曼城爆炸案 鄰鎮發現可疑物品

2017-05-26  04:28

〔中央社〕英國警方今天表示，他們調查曼徹斯特自殺炸彈攻擊事件時，在附近城鎮維甘一處地點發現可能可疑物品，已經疏散附近住宅的居民，以防萬一。

曼城體育館22日晚的爆炸案造成22人喪生和超過100人受傷，警方昨天在維甘（Wigan）逮捕一名涉案男子後，今天稍早突襲當地一棟房舍。

他們隨後表示，因為發現一些可能可疑的物品，已經調派除爆專家到場評估，並且實施大規模封鎖。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧金沙蝦球
小菜✧涼拌豬頭皮
好開胃✧酸辣小棒腿
認識乾式熟成牛排！
轉寄

標題：英警方查曼城爆炸案 鄰鎮發現可疑物品


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月26日‧星期五‧丁酉年五月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.