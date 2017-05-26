美艦美濟礁外操演 挑戰中方擁領海主張

2017-05-26 04:12

〔中央社〕美國官員今天說，美國軍艦駛入中國大陸在南海美濟礁建造的人工島12海里範圍內「進行操演」，是要表明這處礁岩無權擁有周圍領海。專家說，美方這項表態挑戰中方的領海主張。

路透社報導，中國為了南海許多島礁與鄰國發生爭端，美國軍艦今天靠近其中的美濟礁（Mischief Reef），這是美國對中國在南海填海築島行動最大膽的挑戰，引起北京的憤怒回應。

分析家表示，美國先前曾在南沙群島（Spratly）海域執行「自由航行行動」，但都是「無害通過」，也就是軍艦只是迅速通過，實際上有如承認12浬領海範圍。

美國官員說，美國海軍驅逐艦「杜威號」（USS Dewey）今天駛經美濟礁時，曾進行「人員落水」演練，明確展現這次通過12浬海域不是無害通過。

其中一位官員說：「杜威號在美濟礁12海里內從事正常行動，進行操演。」

他又說：「這艘軍艦的行動顯示，無論是否在這片礁岩上興建人工島嶼，美濟礁都無權擁有本身領海。」

華盛頓智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）專家波林（Greg Poling）表示，中國在美濟礁填海造陸前，這處礁岩在海水漲潮時會沒入海面下，因此依據國際法，美濟礁無權有領海。

他表示：「這是要對中方表態。先前兩次自由航行行動只挑戰中國要求在無害通過領海前先行通知的立場，這次則主張根本無領海可言。」