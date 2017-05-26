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運動後攝取乳製品 有助預防生活習慣病

2017-05-26  03:36

〔中央社〕日本信州大學研究團隊發現，相較於光只運動，於運動後馬上攝取乳酪或優酪乳等乳製品可增強肌力，有助預防或改善生活習慣病。

日本放送協會（NHK）報導，信州大學教授能勢博領導的研究團隊，把持續進行「間歇快步走」的37名女性分成3組，調查運動後馬上攝取乳製品會出現什麼效果。間歇快步走是指快走3分鐘和慢走3分鐘交互進行。

結果發現，相較於未攝取組的肌力幾乎毫無改變，於間歇快步走後攝取1份乳酪和2杯優酪乳的那個組，5個月後肌力平均增強8%。

此外，與生活習慣病有關的會引發慢性炎症反應的NFKB1和NFBK2基因的作用，在攝取組平均分別被抑制29%和44%。

報導引述能勢博表示，「運動後多攝取便宜又容易取得的乳製品，應可預防或改善生活習慣病症狀。」

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