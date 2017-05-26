川普旅行禁令再受挫 上訴法院維持凍結

2017-05-26 03:00

〔中央社〕美國聯邦上訴法院今天讓美國總統川普受爭議的旅行禁令再遭打擊，裁決維持下級法院封殺這項禁令的裁定。這項命令禁止六個穆斯林占多數國家的人民入境。

法新社報導，第四巡迴上訴法院表示，這項命令點名禁止伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞和葉門等六國人民入境，上訴法院「仍難採信此舉考量國家安全多於要實現總統禁止穆斯林入境的承諾」。

根據路透社，上訴法院的法官是以10票對3票作出這項裁決。

上訴法院又說，無法認定政府對安全的顧慮重於原告對事涉歧視的憂慮，而且如果禁令付諸實施，不但可能違反美國憲法，也可能使挑戰這項禁令的人遭受「無法彌補的損害」。