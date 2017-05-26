座車爆炸 希臘前總理巴帕德莫斯重傷

2017-05-26 00:30

〔中央社〕國營雅典通訊社（ANA）報導，希臘前總理巴帕德莫斯（Lucas Papademos）今天在雅典因座車內的1個爆炸裝置起爆，而被炸傷。

國營電視台ERT報導，巴帕德莫斯和司機都「受到重傷」，被緊急送往附近醫院救治。

警方消息人士透露，另有若干人因爆炸受傷；但無法確定，事發時巴帕德莫斯是否坐在車上。

巴帕德莫斯也曾擔任歐洲中央銀行副總裁。