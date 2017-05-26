曼城爆炸情資外洩 川普要司法部辦人

2017-05-26 00:14

〔中央社〕英國曼徹斯特爆炸案發生後，調查情資不斷遭美國媒體披露，讓唐寧街大為光火，對此，正在歐洲訪問的美國總統川普今天下令，要司法部調查這次情資外洩，更揚言辦人。

根據白宮稍早公布的新聞稿，川普在聲明中指出，政府機構洩漏情資讓人深感困擾，這樣的洩密情況由來已久，而他的行政團隊將徹查到底，洩漏這類敏感情資對國家安全構成「嚴重威脅」。

英國政府調查美國歌手亞莉安娜（Ariana Grande）22日於曼城舉行演唱會的爆炸案，調查細節屢遭美國媒體引述官員的話披露。

包括爆炸案發生不到24小時，美國媒體就報導嫌疑人沙爾曼．阿貝迪（Salman Abedi）的身分；「紐約時報」24日還刊登爆炸現場的鑑識照片，其中包括阿貝迪用過的背包碎片，這已觸怒倫敦當局，英國警方也已停止與美國分享這次攻擊案情資，分析認為，這已讓英、美間特殊關係蒙上陰影。

川普在聲明中說，他要求司法部及相關機構對這次外洩事件展開調查，如有具體事證，肇事者應受法律嚴懲起訴。

川普最後還強調，沒有什麼比美英兩國間特殊關係更讓人珍惜。