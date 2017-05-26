快訊PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
土官員：英炸彈客曾在伊斯坦堡機場過境
2017-05-26 00:14
〔中央社〕土耳其官員表示，犯下英國曼徹斯特演唱會自殺爆炸攻擊的22歲男子，進行恐攻之前曾過境伊斯坦堡機場。
要求匿名的土耳其官員告訴法新社：「我可以證實，他在伊斯坦堡的阿塔圖克機場（Ataturk）過境。」
這名官員表示，土國在這名自殺炸彈客阿貝迪（Salman Abedi）現蹤伊斯坦堡前，沒有收到和他有關的情報。
土耳其當局目前並未透露，阿貝迪是從何處飛到伊斯坦堡；同時他是否穿越邊界，或只是在機場轉機。
22歲的阿貝迪出身於利比亞家庭，據報他的家庭為了逃避如今已垮台的獨裁者格達費（Moamer Kadhafi）政權統治，而逃往英國曼徹斯特。
阿貝迪的1名親戚告訴法新社，阿貝迪在犯下爆炸案4天前，才從利比亞返回曼徹斯特。
德國警方表示，阿貝迪曾在德國杜塞道夫（Dusseldorf）機場短暫停留以換乘班機。
由於從利比亞的城市到歐洲大多數的城市，缺乏直飛班機，因此利比亞人常在伊斯坦堡過境。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 台灣大鳴大放 中國醜態畢露
- 政院傾向訂專法 也修民法
- 漢光重頭戲 今澎湖登場
- 參與式預算提公幼 教局「拖很大」?
- 《自由廣場》我們想留下怎麼樣的記憶？
- 響應瘦桃子 胖周瑜今年要減5公斤
- 台中市優化公車專用道破爛 6月啟動路平
- 男排封殺黃培閎 出征世界聯賽
- 桃市公設地檢討 今年將解編逾700公頃
- 威力彩6.07億頭獎1注獨得 獎落高雄三民！
- 中職Live》高國輝11局致勝安 富邦力退兄弟止敗
- 【防過敏特企2】 抑制塵蟎成長(除濕機)好幫手
- 《自由廣場》從物流成本與風險看「一帶一路」
- 小S包4000萬票房 狠K林志玲
- 張玉嬿單身踢館國師 虧唐綺陽算桃花不準
- 產創初審打折通過 新創加碼多保留
- 郭瑤琪案 檢察總長提非常上訴
- 中國吉利買寶騰 附帶蓮花汽車
- 亞青少田徑隊 凱旋歸國
- 價崩？原來是為節稅 大直水岸豪宅67折移轉
- 休9天甜蜜負擔！萌神怕「生鏽」
- 陳彥博 戴著Garmin趴趴走
- 反同：釋憲無效全民公投
- 陳艾琳深夜斬2年婚 老爸聲援
- 碘太多或不足 都有害甲狀腺
- 製作紅烏龍 停擺20年揉捻機再啟動
- 中職》剃頭林益全撲了！滿壘美技救了倪福德（影音）
- 大雨特報升級 屏東縣嚴防豪雨
- 《自由廣場》大學拆不拆蔣公銅像的抉擇
- ＷＨＡ大會 又有日本等13國挺台
- 南門護理大火頭七 傳事發前有人到處借打火機
- 離譜！住戶為霸佔車位 竟拿油漆塗改公有停車格
- 豬哥亮未曝光電影畫面公開
- 岸信夫：台日關係須進一步緊密化
- 澎萬安演習順利 明漢光登場
- 《醫師建議》帕金森氏症中後期 不宜開車
- 蘇智傑打世大運？蔗總很不想
- 債務風險上升 穆迪降中國信評
- 當市長更有感 鄭文燦想做8年
- 正義劣油賠償 每人2182元入帳
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：土官員：英炸彈客曾在伊斯坦堡機場過境
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分