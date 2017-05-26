土官員：英炸彈客曾在伊斯坦堡機場過境

2017-05-26 00:14

〔中央社〕土耳其官員表示，犯下英國曼徹斯特演唱會自殺爆炸攻擊的22歲男子，進行恐攻之前曾過境伊斯坦堡機場。

要求匿名的土耳其官員告訴法新社：「我可以證實，他在伊斯坦堡的阿塔圖克機場（Ataturk）過境。」

這名官員表示，土國在這名自殺炸彈客阿貝迪（Salman Abedi）現蹤伊斯坦堡前，沒有收到和他有關的情報。

土耳其當局目前並未透露，阿貝迪是從何處飛到伊斯坦堡；同時他是否穿越邊界，或只是在機場轉機。

22歲的阿貝迪出身於利比亞家庭，據報他的家庭為了逃避如今已垮台的獨裁者格達費（Moamer Kadhafi）政權統治，而逃往英國曼徹斯特。

阿貝迪的1名親戚告訴法新社，阿貝迪在犯下爆炸案4天前，才從利比亞返回曼徹斯特。

德國警方表示，阿貝迪曾在德國杜塞道夫（Dusseldorf）機場短暫停留以換乘班機。

由於從利比亞的城市到歐洲大多數的城市，缺乏直飛班機，因此利比亞人常在伊斯坦堡過境。