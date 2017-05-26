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哪國家元首顏值高？ 蔡英文第40名 金正恩墊底

2017-05-26  00:06

〔即時新聞／綜合報導〕全世界各國的元首，誰的顏值到底最高呢？最近美國網站發起「最迷人元首榜」票選，在全世界199個國家中由加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）奪冠，台灣總統蔡英文則排名40位，中國主席習近平排名倒數第4位，「最不迷人」的元首則由金正恩拿下。

美國網站「HOTTEST HEADS OF STATE」的這項排名意外引起韓國媒體注意，因為韓國新總統文在寅在這份排名內，迷人度竟然拿下第7位。不過，亞洲排名最高是不丹國王凱薩爾．旺楚克（Jigme Khesar Namgyel Wangchuck），號稱「全世界最快樂的國家」的領袖拿下亞軍。

台灣總統蔡英文在這個顏值排名榜則拿下了40名，比起日本首相安倍晉三的第50排名和第56位的教宗方濟各排名還高。中國國家主席習近平則排在196位，在排行榜上排名倒數第4。

北韓領袖金正恩雖然在國內受到狂熱的「愛戴」，不過眾網友們完全不領情，直接賞他「最不迷人元首」。

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  • 加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）被網友公認是世界最迷人的元首。（美聯社）

    加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）被網友公認是世界最迷人的元首。（美聯社）

  • 亞洲排名最高是不丹國王凱薩爾．旺楚克（Jigme Khesar Namgyel Wangchuck），拿下亞軍。（法新社）

    亞洲排名最高是不丹國王凱薩爾．旺楚克（Jigme Khesar Namgyel Wangchuck），拿下亞軍。（法新社）

  • 臺灣總統蔡英文拿下了40名佳績，比安倍晉三、教宗方濟各、習近平都還要高，（路透）

    臺灣總統蔡英文拿下了40名佳績，比安倍晉三、教宗方濟各、習近平都還要高，（路透）

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