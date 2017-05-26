快訊PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
哪國家元首顏值高？ 蔡英文第40名 金正恩墊底
2017-05-26 00:06
〔即時新聞／綜合報導〕全世界各國的元首，誰的顏值到底最高呢？最近美國網站發起「最迷人元首榜」票選，在全世界199個國家中由加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）奪冠，台灣總統蔡英文則排名40位，中國主席習近平排名倒數第4位，「最不迷人」的元首則由金正恩拿下。
美國網站「HOTTEST HEADS OF STATE」的這項排名意外引起韓國媒體注意，因為韓國新總統文在寅在這份排名內，迷人度竟然拿下第7位。不過，亞洲排名最高是不丹國王凱薩爾．旺楚克（Jigme Khesar Namgyel Wangchuck），號稱「全世界最快樂的國家」的領袖拿下亞軍。
台灣總統蔡英文在這個顏值排名榜則拿下了40名，比起日本首相安倍晉三的第50排名和第56位的教宗方濟各排名還高。中國國家主席習近平則排在196位，在排行榜上排名倒數第4。
北韓領袖金正恩雖然在國內受到狂熱的「愛戴」，不過眾網友們完全不領情，直接賞他「最不迷人元首」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 台灣大鳴大放 中國醜態畢露
- 政院傾向訂專法 也修民法
- 挨2轟很歹勢 陳冠宇勝投飛了
- 基隆中山橋孝四路引道 8月中拆除
- 《謠言終結站》孕婦擦類固醇藥膏 300克以下無害
- OPEC達共識！減產協議再延長至明年3月
- 謝祖武曖昧女製作人 牽手扶腰
- 集集新增 3處金黃花海
- 修法時程 朝野立委未有共識
- 中職Live》高國輝11局致勝安 富邦力退兄弟止敗
- 威力彩6.07億頭獎1注獨得 獎落高雄三民！
- 全車沒繫安全帶 自撞電桿 3死1重傷
- 謝和弦開槓中國網軍 爆粗口回「先捅你X眼吧！」
- 孫子畢業仍護學童 志工「唐奶奶」獲獎
- 釋憲挺同婚 外媒讚亞洲第一
- 《自由廣場》我們想留下怎麼樣的記憶？
- 網媒爆：總統府首位女武官 傳遭小英隨扈性騷
- 找路難 鶯歌中山路249巷、329巷擬更名
- 路跑》變裝動物出巡 「仲夏路跑」做公益
- 大福彩頭獎連74摃
- 中職Live》統一獅打瘋了！15安斬斷桃猿8連勝
- 《帥到分手》爆紅卻無緣鍍金 音樂人為周湯豪抱屈
- 川普揮動201大棒 美啟動太陽能產品調查
- 威騰出價2兆日圓 東芝股價大漲8%
- 喝酒走樣襲胸友人妻 鐵工不敢到案通緝被捕
- 《自由廣場》通保法修法之迫切性 以植入木馬程式為例
- 鄭秀文台北開唱 宛如大型KTV
- 世大運最新宣傳片太強大 網友狂問「誰做的」
- 李天柱︰末世快來了 張惠妹︰重要的一步
- 大雨特報升級 屏東縣嚴防豪雨
- 反同：釋憲無效全民公投
- 行動書車來了 關山地政所兒童悅讀
- 惡看護虐病翁 人肉拖把來回拖
- 證券行情表、證券表格
- 公共車道當公設賣 美河市住戶怒控日勝生
- 追悼羅傑摩爾 現任007:無人能取代
- 復育有成 鳥松濕地水雉現蹤
- 【防過敏特企2】 抑制塵蟎成長(除濕機)好幫手
- 《蘇迪曼盃》混雙逆轉勝 台灣今再戰南韓搶四
- 機捷小站人少 鄭文燦︰以前政府睡著了
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：哪國家元首顏值高？ 蔡英文第40名 金正恩墊底
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分