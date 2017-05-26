中國一大學全班40人 11人論文用買的還被騙

2017-05-26 00:07

〔即時新聞／綜合報導〕又快到了畢業季，也到了許多大學生要繳交論文的時候，但中國哈爾濱有某所大學，該系全班共40人，當中就有11人是花錢買論文，可是論文的重覆率太高，有學生就控訴因此受騙。

《中國青年網》報導，控訴的大四生張良表示，3月他透過朋友介紹，和論文代寫生意的賣家「金牌論文」連繫上，和他一起購買論文的還有同班的8名同學，事後他又發現，班上還有2名女同學也向該賣家買，也就是全班40人中，一共有11人購買。

「金牌論文」在4月中向張良介紹人民幣450元（新台幣約2000元）、550元（新台幣約2445元）、580元（新台幣約2579元）3套代寫方案。賣家還稱，可以保證論文重覆率不超過30%，如果團購還有優惠。

張良和8名同學共9人於是花了人民幣4240元（新台幣約18855元）團購，但張良和同學經過檢查，發現論文重覆率達61.8%，他向賣家連繫，對方卻堅持沒有問題，之後更把張良封鎖，張良這才意味到自己被騙了。