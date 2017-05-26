| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 國際

中國一大學全班40人 11人論文用買的還被騙

2017-05-26  00:07

〔即時新聞／綜合報導〕又快到了畢業季，也到了許多大學生要繳交論文的時候，但中國哈爾濱有某所大學，該系全班共40人，當中就有11人是花錢買論文，可是論文的重覆率太高，有學生就控訴因此受騙。

《中國青年網》報導，控訴的大四生張良表示，3月他透過朋友介紹，和論文代寫生意的賣家「金牌論文」連繫上，和他一起購買論文的還有同班的8名同學，事後他又發現，班上還有2名女同學也向該賣家買，也就是全班40人中，一共有11人購買。

「金牌論文」在4月中向張良介紹人民幣450元（新台幣約2000元）、550元（新台幣約2445元）、580元（新台幣約2579元）3套代寫方案。賣家還稱，可以保證論文重覆率不超過30%，如果團購還有優惠。

張良和8名同學共9人於是花了人民幣4240元（新台幣約18855元）團購，但張良和同學經過檢查，發現論文重覆率達61.8%，他向賣家連繫，對方卻堅持沒有問題，之後更把張良封鎖，張良這才意味到自己被騙了。

廣告
  • 張良和「金牌論文」的對話，賣家提出方案供參考。（圖擷取自中國青年網）

    張良和「金牌論文」的對話，賣家提出方案供參考。（圖擷取自中國青年網）

  • 張良和賣家爭執。（圖擷取自中國青年網）

    張良和賣家爭執。（圖擷取自中國青年網）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 畢業論文 論文 造假
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧客家油雞
好清爽✧竹筍香菇粥
涼拌小菜✧青木瓜絲
真假蜂蜜怎麼分？
轉寄

標題：中國一大學全班40人 11人論文用買的還被騙


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月26日‧星期五‧丁酉年五月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.