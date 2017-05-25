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戰機「桶滾」攔截美國軍機 俄國道歉了
2017-05-25 23:06
美國KC-10空中加油機。（路透）
〔編譯周柏憲／綜合報導〕一架俄羅斯戰機在敘利亞上空以「桶滾（橫滾側翻）」的方式攔截美國KC-10空中加油機，美國批評俄軍「不專業」。美軍中將哈利根（Jeffrey Harrigian）於華府時間24日在美國五角大廈向記者表示，俄國官員為此道歉。
一名美軍官員向CNN表示，這起事件大約發生在2週前，經美方評估，該俄國駕駛員的「桶滾」行動純屬個人行為。領導駐敘利亞美國空軍的哈利根說，美國領導的國際聯軍向俄國表達這起「不專業攔截」的不悅後，俄方為此道歉。
哈利根表示，國際聯軍一直以來能有效化解與俄國的衝突，這是近幾個月來首次衝突事件。
報導指出，隨著敘國東部戰場越發激烈，縱使國際聯軍、俄軍以及敘國政府的戰機鎖定的目標不同，近日執行任務的地區卻越來越相近。
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