千人刺上蜜蜂刺青 為曼徹斯特恐攻受害者募款
2017-05-25 22:08
刺青藝術家鮑伯號召當地藝術家，替人刺上象徵曼徹斯特的蜜蜂，為受害者募款（圖擷取自臉書Manchester Tattoo Appeal）
〔即時新聞／綜合報導〕英國曼徹斯特22日發生恐攻，造成22死64傷。當地媒體報導，一名在地刺青藝術家鮑伯（Sam Barber）號召當地藝術家，以50英鎊（約新台幣1600元）的價格，刺上象徵曼徹斯特的蜜蜂，為受害者募款，並確保此次恐攻不會被遺忘。據臉書活動統計參加人數為1700人，這對鮑伯的小型工作室來說是巨大的挑戰。
綜合外媒報導，鮑伯表示：「我認為很多人很想替受害者做些什麼，但卻無所適從，不知道該捐款到哪裡、也不知道該給誰。」所以鮑伯想到可以發揮自己所長，替人刺上象徵曼徹斯特的「工蜂」，表達城市的團結精神，「讓個人感覺自己也為和平做出貢獻。」
此次活動受到了刺青迷與非刺青迷兩方的熱烈響應，來電詢問的年齡層從年輕人到7、80歲的人皆有，不想刺蜜蜂的話，也有藝術家提供「石玫瑰」與「新秩序」等以曼徹斯特為主題的圖樣。
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