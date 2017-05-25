| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
威力彩6.07億頭獎1注獨得 獎落高雄三民！ PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 國際

千人刺上蜜蜂刺青 為曼徹斯特恐攻受害者募款

刺青藝術家鮑伯號召當地藝術家，替人刺上象徵曼徹斯特的蜜蜂，為受害者募款（圖擷取自臉書Manchester Tattoo Appeal）

2017-05-25  22:08

〔即時新聞／綜合報導〕英國曼徹斯特22日發生恐攻，造成22死64傷。當地媒體報導，一名在地刺青藝術家鮑伯（Sam Barber）號召當地藝術家，以50英鎊（約新台幣1600元）的價格，刺上象徵曼徹斯特的蜜蜂，為受害者募款，並確保此次恐攻不會被遺忘。據臉書活動統計參加人數為1700人，這對鮑伯的小型工作室來說是巨大的挑戰。

綜合外媒報導，鮑伯表示：「我認為很多人很想替受害者做些什麼，但卻無所適從，不知道該捐款到哪裡、也不知道該給誰。」所以鮑伯想到可以發揮自己所長，替人刺上象徵曼徹斯特的「工蜂」，表達城市的團結精神，「讓個人感覺自己也為和平做出貢獻。」

此次活動受到了刺青迷與非刺青迷兩方的熱烈響應，來電詢問的年齡層從年輕人到7、80歲的人皆有，不想刺蜜蜂的話，也有藝術家提供「石玫瑰」與「新秩序」等以曼徹斯特為主題的圖樣。

廣告
  • 19世紀的曼徹斯特有許多紡織廠，該城以蜜蜂象徵工作的勤奮。（圖擷取自studioixmanchester_IG）

    19世紀的曼徹斯特有許多紡織廠，該城以蜜蜂象徵工作的勤奮。（圖擷取自studioixmanchester_IG）

  • 參加者表示，很自豪能參加這項活動。（圖擷取自mowbles_IG）

    參加者表示，很自豪能參加這項活動。（圖擷取自mowbles_IG）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 亞莉安娜 曼徹斯特 英國恐攻
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧客家油雞
好清爽✧竹筍香菇粥
涼拌小菜✧青木瓜絲
真假蜂蜜怎麼分？
轉寄

標題：千人刺上蜜蜂刺青 為曼徹斯特恐攻受害者募款


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月25日‧星期四‧丁酉年四月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.