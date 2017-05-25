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曼徹斯特爆炸案 手機救她一條命
2017-05-25 23:22
螺母雖然打穿手機，但螺母的衝擊力道因此減緩許多。（圖擷自Facebook）
〔即時新聞／綜合報導〕1名媽媽帶小孩到曼徹斯特看演唱會，當晚卻發生了爆炸案，她差點被炸出的金屬螺母射死，幸好她的手機替減緩螺母的衝擊力道，意外救了她一命。
綜合外電報導，麗莎（Lisa Bridgett）當晚帶著女兒和她的朋友一起去曼徹斯特體育館欣賞美國歌手亞莉安娜（Ariana Grande）的演唱會，不幸遭遇炸彈攻擊。當時麗莎正在使用手機，炸出的螺母首先打穿她的中指和手機，最後再鑽過臉頰停在她的鼻子內。麗莎目前生命沒有危險，但仍需要做其他的復原手術。
她的丈夫說，麗莎對於大難不死感到非常幸運。他相信螺母雖然打穿了手機，但是螺母的衝擊力道因此減緩了很多，是手機救了她的老婆一命。
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