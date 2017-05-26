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中國警破獲仿冒鞋廠 逾50萬雙名牌鞋全都假的

2017-05-26  00:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國山寨仿冒品屢見不鮮，近日安徽警方又破獲一間名牌鞋的仿冒工廠，查扣各類山寨名牌球鞋如NIKE、Converse、Vans等共50餘萬雙，涉案金額高達6億多人民幣（約新台幣26億元）。

中媒報導指出，早在2015年時知名運動用品商「NIKE」就曾向安徽蚌埠警方報案，指在一些中東國家常發現許多山寨「NIKE」球鞋，雖然標籤寫的產地是越南、馬來西亞，但疑似是從蚌埠當地所流出，之後經警方長期調查，才在本月破獲仿冒工廠。

據警方指出，該家造假公司為蚌埠金豐鞋業，隸屬於飛宇集團，該集團還有另兩間工廠都生產合法產品，至於仿冒造假的製鞋工廠則是隱藏在其中一家合法的廠家裡面，是很隱蔽的「廠中廠」。

警方也進一步提到，蚌埠金豐鞋業的法定代表人為吳立豐，他在落網前曾於溫州做了數十年的鞋楦，至於兼任監事的公司股東戴金多，先前在溫州就有製售假鞋的前科，並於2008年遭判有期徒刑2年，本次在仿冒工廠裡面，也發現不少造假的原班人馬。目前相關人員已被移送到法院接受審理。

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  • 安徽警方本月破獲一間名牌鞋的仿冒工廠，查扣各類山寨名牌球鞋如NIKE、Converse、Vans等共50餘萬雙。（圖擷自梨視頻）

    安徽警方本月破獲一間名牌鞋的仿冒工廠，查扣各類山寨名牌球鞋如NIKE、Converse、Vans等共50餘萬雙。（圖擷自梨視頻）

  • 警方指出，該家造假公司為蚌埠金豐鞋業，隸屬於飛宇集團，該集團還有另兩間工廠都生產合法產品，至於仿冒造假的製鞋工廠則是隱藏在其中一家合法的廠家裡面。（圖擷自梨視頻）

    警方指出，該家造假公司為蚌埠金豐鞋業，隸屬於飛宇集團，該集團還有另兩間工廠都生產合法產品，至於仿冒造假的製鞋工廠則是隱藏在其中一家合法的廠家裡面。（圖擷自梨視頻）

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相關關鍵字： 中國 仿冒 仿冒品 名牌 名牌鞋 山寨 山寨版 山寨貨 造假
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