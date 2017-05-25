中國無緣看AlphaGo大戰柯潔 原來是因為...

2017-05-25 20:28

〔記者楊媛婷／台北報導〕由谷歌（Google）團隊研發的AI系統「AlphaGo」，今再度對戰世界排名首位的中國棋王柯潔，「AlphaGo」輕鬆取勝，不過由於中國政府對谷歌的抵制，柯潔與「AlphaGo」的世紀對決被中國禁止直播，「谷歌」更成為中媒報導絕不能出現的名詞。

中國民眾無緣觀賞柯潔與AlphaGo的世紀之戰直播。據了解，原本中國所有主流媒體早就準備好明星陣容直播這場人類與AI的世紀對決，但北京當局卻在賽前緊急喊停，並規範中國媒體在報導中只能提及「AlphaGo」，卻不能提到研發團隊谷歌，不論是新華社、澎拜新聞網等，都只能看到柯潔對決AlphaGo，但研發團隊谷歌卻於字句中直接「人間蒸發」。

不少中國網友認為可能是谷歌和中國政府關係緊張有直接關係，甚至谷歌提供的多項網路服務，都遭中國直接禁止，柯潔與AlphaGo的大戰直播，中國網民也無緣觀賞，僅能透過「過濾」後的報導，一窺精彩賽事。

對於中國全面封殺谷歌的狀況，曾擔任中國《南方週刊》新聞主任、目前流亡至德國的作家長平指出，中國當局向來奉行「寧可錯殺三千、不可放過一個」的網路封鎖政策，但目前中國政府執行更加細緻化，不僅不願意宣傳谷歌的AI技術，最重要的是，「不希望人們由此聯想到網路資訊自由與人類進步的關係。」