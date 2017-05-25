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港珠澳大橋爆混凝土造假醜聞 港府：目測正常

港珠澳大橋香港段工程爆出混凝土測試涉嫌造假醜聞。圖為2015年時建造的畫面。（資料照，路透）

2017-05-25  23:19

〔即時新聞／綜合報導〕港珠澳大橋香港段工程爆出混凝土測試涉嫌造假醜聞，香港廉政公署已在近日逮捕21人，面對外界質疑，港府在今日召開記者會向外界說明，香港

路政署長鍾錦華表示，路政署上週五（19日）開始對港珠澳大橋香港段進行結構目測，現時未有發現異常，整體結構正常。

綜合港媒報導，鍾錦華指出，目測是國際通用的初驗方法，包括觀察是否有裂紋或是不正常移位，但現時沒有發現異常。

鍾錦華說，針對在橋身、橋墩、樓房、隧道等結構之所有關鍵位置，正在進行非破壞性混凝土結構強度測試（香港俗稱「打石屎槍」），到目前為止，測試結果顯示全部達到要求，目標會在6月底前完成所有關鍵結構的測試。

鍾錦華強調，到目前為止，目測檢查及「打石屎槍」結果顯示全部符合標準；港珠澳大橋相關工程的結構物並未發現任何不安全的情況。未來仍會繼續密切關注上述檢測工作，餘下工程會繼續進行。

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