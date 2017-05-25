英國女王 探望恐攻受傷兒童

英國女王伊麗莎白二世前往醫院，探望在曼徹斯特演唱會爆炸案中受傷的兒童。（法新社）

2017-05-25 21:09

〔即時新聞／綜合報導〕英國女王伊麗莎白二世今天（25日）前往醫院，探望在曼徹斯特演唱會爆炸案中受傷的兒童。

綜合外電報導，美國小天后亞莉安娜（Ariana Grande）英國開唱遭自殺炸彈攻擊，造成22死64傷。其中16歲以下的傷患中有12名被送往曼徹斯特皇家兒童醫院（Royal Manchester Children's Hospital）。女王今天特別前往醫院探望傷患，並與多名醫護人員握手致意，感謝他們不眠不休照顧傷患。

英國女王在爆炸案發生後不久曾發出聲明，除了向受難者表達最深切的同情外，並批評攻擊行為「野蠻」。今早在曼徹斯特市中心也有許多民眾齊聚，共同為恐攻事件罹難者哀悼。