再度敗給AlphaGo 柯潔：一度以為離勝利很近

2017-05-25 18:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國棋王柯潔與Google的人工智慧AlphaGo，在今天進行第二場對弈，最終柯潔敗下陣來，賽後柯潔接受媒體訪問，被問到比賽中為何摸著自己胸口？柯潔表示，之前AlphaGo一直都很穩健，但今天發現AlphaGo有個劫一直撐著不補，讓他當時以為自己離勝利很近了，可能是太緊張，導致他後來下了個不好的棋，所以才會摸胸讓心臟跳慢一點，「可能這也是人類最大的一個弱點」。

《澎湃新聞》報導，柯潔自評今天下的挺好，前半盤很精彩，但後面鬆懈了，「我不喜歡安樂死，今天比賽還是下得挺熱血沸騰的」。

柯潔說，幫AlphaGo擺棋的黃博士（黃士傑）很了不起，坐在他前面就像個機器人一樣，若是中國棋手「古力」來擺棋，可能會有驚訝的動作或表情，但黃博士不會對AlphaGo下的棋感到意外，認為和黃博士對戰，更有種和AI對弈的感覺。

柯潔表示，AlphaGo出現後，讓他對人生的看法有巨大的改變，認為「未來」這件事，可能是他這種凡夫俗子無法預測的，而AlphaGo讓他認識到了自己的不足，坦承實力不如AlphaGo。

柯潔也說，沒想到跟AlphaGo下棋也能如此熱血沸騰，下出了和人類對戰的感覺，希望下一場能下得更精彩。