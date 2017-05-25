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川普首次「航行自由行動」 就挑戰中國底線

川普的首次南海執行「航行自由行動」，靠近中國人工島美濟礁12海里範圍，引發中國不滿。（路透）

2017-05-25  17:08

〔編譯周柏憲／綜合報導〕美國杜威號驅逐艦（USS Dewey）24日在南海執行「航行自由行動」，靠近有主權爭議的美濟礁12海里範圍，顯示川普就南海航行對北京採取強硬態度。中國官媒稱，美國正向中國傳遞一項訊息：維持太平洋關鍵航道的開放。

「環球時報」報導，美軍杜威號「擅自闖入」中國南沙群島有關臨近海域，中國海軍依法對美軍進行識別查證，並予以警告驅離。中國外交部發言人陸慷表示，中國對南海島嶼以及其附近海域有無可爭辯的主權，反對任何國家以航行與飛越自由為名，損害中國主權與安全利益。

根據「路透」，華府認為北京限制南海航行自由，美方這起最新行動，是自10月以來最新一波反制北京的行動。與此同時，川普又尋求中國合作，壓制北韓的核子與飛彈計畫。報導也說，這是自川普就任以來首次挑戰中國的戰略水道。

「紐約時報」中文網則分析，美軍在中國南海人工島嶼的12海里內航行，顯示川普政府在與北京的往來中採取新的強硬態度。

根據「美聯社」，其實美軍早就執行過「航行自由行動」，只是並非在川普任內。「BBC中文網」則說，美航母卡爾文森號（USS Carl Vinson）戰鬥群2月就已進入南海，只是並未執行過「航行自由」任務。

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  • 根據美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）公布的美濟礁衛星影像，中國興建跑道，引來擴增軍備嫌疑。（路透）

    根據美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）公布的美濟礁衛星影像，中國興建跑道，引來擴增軍備嫌疑。（路透）

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