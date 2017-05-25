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美媒洩漏爆炸案細節 英國氣到不給情報了

2017-05-25  16:53

〔即時新聞／綜合報導〕英國曼徹斯特演唱會爆炸案造成22人死亡，各方面的調查正在進行中，但有美國媒體刊登偵查細節，此舉令英國相當不滿，決定不再提供此起爆炸案的資訊給美國。

根據《BBC》報導，美國媒體揭露爆炸案的偵辦細節，《紐約時報》更刊登了沾有血跡的炸彈零件照片，令英國警方大為震怒。因此，英國警方決定不再分享該起爆炸案的相關情報給美國，避免讓兇手掌握到偵辦進度，造成英國警方追緝上的困擾。

報導中提到，英美兩國是最堅定的盟友，時常分享防衛與安全訊息，如今英國不願再提供美國資訊，也顯現了英國對美國媒體的舉動有多麼憤怒。

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  • 英國曼徹斯特爆炸案，相關調查仍在進行中。（美聯社）

    英國曼徹斯特爆炸案，相關調查仍在進行中。（美聯社）

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