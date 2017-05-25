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大讚釋憲挺同 乙武洋匡：台灣的劃時代判決
2017-05-25 17:06
〔即時新聞／綜合報導〕大法官於昨（24）日宣布現行民法違憲，挺同方歡聲鼓舞。此案除了於國內進行激烈論戰，外媒與鄰國也相當關注，如日本各大報都可見此新聞。而「五體不滿足」的知名日本作家乙武洋匡在推特上分享了台灣釋憲新聞，大讚：「劃時代的判決。」
乙武洋匡在推特上分享了新聞，是刊登於《時事通信社》的台灣釋憲案報導，大讚：「這是台灣劃時代的判決，希望能以此為契機一口氣影響全亞洲」，表現出對於釋憲案的認同，而對於日本尚未通過同性婚姻，乙武洋匡也表示：「還有，日本沒辦法搶先一步實在是讓人遺憾。」
外媒曾分析台灣釋憲可能影響韓國、日本等鄰國，多數日本網友對台表達恭賀，並大讚其進步，有網友也在反思日本會什麼時候通過：「日本還是很受刻板印象影響，很多東西都會慢一點」、「那日本呢」。
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