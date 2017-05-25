中國製造霾害 南韓88人提告索賠每人8萬元

2017-05-25 16:14

〔編譯陳正健／綜合報導〕中國製造的霧霾危害超越國界。根據《韓國時報》報導，數十名南韓人士24日向法院呈交訴狀，要求中國和南韓政府補償霧霾帶來的精神損害，每人索償300萬韓元（約合80,700）台幣。

「綠色韓國基金」主席崔玉爾（譯音，Choi Yul）等10名原告，以及檢察官安京雅（譯音，Ahn Kyung-jae），於首爾中央地方法院提出告訴。他們也代表沒有出席的其餘78名原告。

訴狀上寫道：「2017年3、4月間，南韓的細塵級別已超過可接受的程度。許多民眾因為各種呼吸道疾病，以及免疫系統惡化，曝露於嚴重危險之中。」

另外，訴狀上也指控，中國身為國際社群的一員，有義務將汙染物控造在可接受的水平，但中國忽視其責任。

今年4月，崔玉爾等7名原告也曾提出類似告訴，並且誓言聯合更多人士再次提告，當時亦控訴中國與南韓政府，同樣索償300萬韓元。