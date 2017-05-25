求婚出奇招！ 男子把婚戒塞傷口向女友示愛

2017-05-25 17:13

〔即時新聞／綜合報導〕許多人求婚時都會絞盡腦汁的設計一些橋段，為的就是要讓另一半永生難忘。俄羅斯卡拉恰伊-切爾克斯共和國（Karachay-Cherkess Republic）一名男子，為了給女友一個難忘的求婚，他故意把婚戒藏在腹部的傷口裡，安排讓女友替他換藥時順勢發現這個「驚喜」，接著上演浪漫的求婚橋段。

綜合外媒報導，這名男子的腹部有個包覆著紗布的傷口，當天到醫院找護理師女友換藥，但就在女友處理傷口時，從一片「血肉模糊」中用鑷子夾出了一個異物，女友這時才發現，原來這是一枚婚戒。男子隨後向女友求婚，女友當場感動大哭，也表示「我願意」，男子也把婚戒上的血擦乾淨，親自替女友戴上。

男子事後表示，他想給女友一個永生難忘的驚喜，想到可以結合護理師的工作內容，就想到了這個特殊的求婚方式。