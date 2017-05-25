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打落水狗？北韓官媒痛罵朴槿惠「婊子」

2017-05-25  15:39

〔即時新聞／綜合報導〕南韓前總統朴槿惠因捲入「閨密門」遭彈劾下台，並在前日首度赴法院受審。北韓官媒也逮住這次機會，在報導中痛罵朴槿惠是「婊子」、「叛徒」。

綜合外媒報導，北韓官媒《勞動新聞》在國內所發行的報紙中，其中一篇針對朴槿惠的報導，在標題上寫著「婊子朴槿惠毫無羞恥的態度引起眾怒」。

該篇報導引用了其它媒體的文章，講述朴槿惠深陷醜聞以及被逮捕的消息。內容中寫到，「婊子朴槿惠在被大批憤怒的民眾趕出青瓦臺後，搭上了囚車，銬上手銬，穿著503號的囚服被關進監獄。」還提到朴槿惠在出庭時否認所有指控。

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  • 前日首度出庭受審，朴槿惠否認所有指控。（歐新社）

    前日首度出庭受審，朴槿惠否認所有指控。（歐新社）

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